Mastini, primo stop: il big match è del Caldaro

Si chiude a quota quattro la striscia vincente di inizio stagione per i Mastini che nel primo big match della IHL vengono sconfitti di stretta misura dal Caldaro sulla pista della formazione altoatesina, con il punteggio di 3-2.

Una “vendetta” (sportiva) quella dei Lucci che erano stati sconfitti dai gialloneri sia nella finale di Coppa Italia sia in quella di campionato nella passata stagione, ma l’impressione – per come sono andate le cose – è che il duello continuerà anche nei mesi a venire. La squadra di Czarnecki si è trovata sotto per 3-0 ma ha ugualmente avuto la forza di tentare la rimonta e di trovare due reti, anche se quella definitiva è giunta troppo vicina alla sirena finale per riuscire a completare l’opera.

Il Varese deve rimproverarsi piuttosto per i troppi errori nei pressi della porta di Andergassen al contrario di un Caldaro più concreto e cinico. I fratelli Virtala hanno siglato le prime due marcature e poi hanno assistito Oberrauch in occasione della terza rete arrivata in avvio di ultimo periodo. Le repliche lombarde sono arrivate da Gibbons al 47.36 e da Marcello Borghi al 59.08 ma l’ultimo minuto in apnea dei Lucci è stato sufficiente, nonostante l’ultimo ruggito di una tifoseria varesina giunta in forze (e in voce) sulle rive del lago altoatesino.

CALDARO ROTHOBLAAS – MASTINI VARESE 3-2

(0-0; 2-0; 1-2) MARCATORI: 23.09 T. Virtala (C – Felderer, Erschbamer), 29.38 M. Virtala (C – Cappuccio, Oberhuber); 42.51 Oberrauch (C – T. Virtala, M. Virtala); 47.36 Gibbons (V – M. Mazzacane, Naslund), 59.08 M. Borghi (V – Piroso).

VARESE: Perla (Mordenti); Schina, Naslun, Bertin, Vagnoli, E. Mazzacane, Fanelli; Gibbons, Vanetti, M. Borghi, Piroso, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, Cordiano, Perino, Crivellari, P. Borghi, Allevato. All. Czarnecki.

ARBITRI: Bedana e Virta (Fecchio e Pardatscher)

NOTE. Penalità: C 10′, V 16′. Superiorità: C 0-5, V 0-3. Spettatori: 350.

Bel primo tempo tra le due formazioni con un leggero predominio del Varese, tranne nei minuti in cui due penalità hanno offerto al Caldaro la possibilità di alzare il baricentro dopo un inizio in cui i Mastini hanno praticamente chiuso gli avversari in difesa. L’occasione più grande capita sul bastone di Gibbons dopo un paio di minuti, ma da 3 metri manda a lato. Prima di lui ci hanno provato M. Borghi e Piroso, ma senza fortuna e con Andergassen che si è fatto trovare pronto. Se Varese non capitalizza il primo powerplay della serata, due penalità quasi consecutive fanno ritornare i gialloneri nel terzo più arretrato e Perla viene sollecitato spesso dalle conclusioni in powerplay dei Lucci. Un paio di parate strepitose cancellano la potenziale rete del vantaggio ai padroni di casa. I minuti finali sono ancora di marca varesina, ma i tiri dalla distanza sono ben controllati dal goalie altoatesino.

Il secondo drittel se lo prende tutto il Caldaro che rientra sul ghiaccio con un piglio diverso rispetto ai 20 minuti precedenti. Perla è costretto a capitolare sulla conclusione dalla media distanza di T. Virtala che approfitta di una difesa imprecisa per scagliare in disco sotto l’incrocio più lontano. I Mastini provano a reagire e costruiscono qualche situazione in attacco ma senza creare patemi alla difesa di casa. L’occasione d’oro è di Raimondi: una traccia centrale lo porta a presentarsi solo davanti al portiere, il quale rimane fermo e ribatte il colpo. Gol sbagliato, gol subìto: M. Virtala realizza con una conclusione molto simile a quella del fratello, ma dal lato opposto.

Gibbons viene lanciato verso la porta, ma la rimonta del difensore avversario è fallosa e merita il rigore contro. Lo stesso Gibbons spedisce altissimo il puck. Ci prova anche Tilaro, ottimamente servito davanti alla gabbia senza regalare gioia. Il finale di tempo è ancora di marca varesina grazie al powerplay, ma Vignoli, a porta spalancata, mette a lato da posizione favorevole.

Il terzo tempo vede subito la rete dei Lucci. Quando Gibbons realizza la rete della speranza, per i Mastini inizia un viaggio continuo alla panca puniti. Sono nel finale M. Borghi riduce lo svantaggio, dopo che Andergassen si è superato in almeno un paio di conclusioni giallonere.

Sabato prossimo alle ore 18.30 a Varese arriverà il Pergine.

