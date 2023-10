Ogni primo sabato del mese Asilo Mariuccia organizza a Luino laboratori per genitori e bimbi

Il progetto si chiama “Sogni e bisogni” e le due parole sono intercambiabili a seconda dei soggetti cui sono rivolte cioè bambini e genitori che rispettivamente hanno sogni e bisogni da soddisfare, obiettivi spesso difficili da raggiungere per via dei tempi della vita dove anche in famiglia si corre ed è difficile trovare momenti di calma e condivisione profonda, e che invece Asilo Mariuccia vuole intercettare e soddisfare.

Si tratta di un percorso di accompagnamento attraverso laboratori gratuiti rivolti a genitori e bambini tra 0 e 6 anni che partirà da domani – sabato 7 ottobre – ogni primo sabato del mese dalle 15 alle 18 (dunque le altre date sono 4 novembre e 2 dicembre 2023; 3 febbraio, 2 marzo, 6 aprile 2024)

Il servizio è attivo presso la sede del Centro di aggregazione giovanile (“C.a.g.”) di Luino , in via B. Luini 21/B per una lettura animata, una merenda e due laboratori: uno per i bambini e uno per i loro genitori. Insieme ad una psicologa e una pedagogista si avrà la possibilità di confrontarsi sui bisogni dei bambini…e sulle sfide che la crescita comporta.

Il primo incontro si terrà sabato 7 ottobre, «e parleremo insieme del distacco e di nuovi inizi», spiegano gli organizzatori.

Per partecipare o avere informazioni: via mail a formazione.conibambini@gmail.com o contatto diretto al numero 3710170132; o su Facebook al gruppo “con i bambini sul lago” dove è possibile rimanere aggiornati su altri servizi gratuiti per le famiglie sul territorio dell’Alto Verbano.