Ognissanti in trasferta per Varesina e Castellanzese

Prosegue serrato il calendario del Girone B di Serie D che vedrà andare in scena la giornata numero 11 nel giorno di Ognissanti, l’1 novembre (ore 14.30). Varesina e Castellanzese dovranno affrontare trasferte insidiose contro, rispettivamente, Pro Palazzolo e Club Milano.

PRO PALAZZOLO – VARESINA

L’1-1 con il Caravaggio ha frenato la corsa della Varesina, che sperava di ritornare ai tre punti dopo la sconfitta contro l’Arconatese. Per le fenici c’è in programma una trasferta molto insidiosa in casa della Pro Palazzolo, che ha preso l’eredità in estate dello Sporting Franciacorta, tenendo l’ossatura della squadra e puntellando con elementi di spessore. I ragazzi di mister Marco Spilli sanno bene di dover reagire nella maniera migliore, ma servirà più cattiveria per tornare alla vittoria, come dimostrato nell’ultima gara pareggiata.

CLUB MILANO – CASTELLANZESE

Dopo aver firmato l’impresa della scorsa giornata battendo l’Arconatese, la Castellanzese non vuole fermarsi e anche a Pero – casa del Club Milano – i neroverdi cercheranno di confermarsi. La squadra milanese arriva dal 2-2 in casa del Ponte San Pietro, ma nel turno precedente sul campo di casa era riuscita ad avere la meglio del Piacenza, non una vittoria da poco. Sarà una gara che, oltre a mettere di fronte due squadre coriacee, avrà in palio punti importanti per staccarsi dalle zone basse della classifica.