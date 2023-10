Per le società dilettantistiche di bocce è giunta l’ora dello statuto

La Riforma dello Sport, entrata in vigore in modo definitivo il 5 settembre con il Decreto Legislativo 29 agosto 2023 n° 120, contempla, fra le altre incombenze che coinvolgono il variegato mondo dello sport, anche l’applicazione di quanto contemplato dal D.L. del 28 febbraio 2021 n° 39.

Che cosa dispone questa legge? Stabilisce la revisione degli Statuti Societari che deve aver luogo entro il 31 dicembre 2023. Naturalmente la modifica dello Statuto non si esaurisce in un processo meramente formale: dovrà essere indetta un’Assemblea Societaria Straordinaria per deliberare l’approvazione delle modifiche, infine lo Statuto dovrà essere depositato presso l’Agenzia delle Entrate competente del territorio.

La Federazione Italiana Bocce a livello Regione Lombardia, comprendendo il disagio delle Società Sportive Dilettantistiche a dover affrontare “ex abrupto” un argomento inusuale con le ovvie implicazioni di carattere burocratico, si è resa disponibile a offrire un supporto adeguato per affrontare un cammino che fosse il più semplice possibile, comunque chiaro per quanto attiene i passaggi da compiere per non incorrere in inesattezze e omissioni.

Così, per quanto riguarda la provincia di Varese, il delegato provinciale e consigliere regionale Guido Bianchi ha indetto una serie di riunioni zonali, atte non solo a fornire le delucidazioni di merito, ma anche e soprattutto a dare alle Società gli strumenti per compiere il percorso richiesto dalla normativa.

Le riunioni sono state indette a Brezzo di Bedero, il 10 ottobre, a Carnago, l’11 ottobre e a Vergiate, il 16 ottobre. Iniziativa lodevole che ha permesso anche un utile confronto di opinioni e a tutti gli intervenuti di esprimere i dubbi e le perplessità che la normativa aveva suscitato. Partecipazione completa con dovizia di funzionari delle singole ASD, che sarebbero stati coinvolti a livello pratico nell’esecuzione dei vari passaggi per giungere alla conclusione con il nuovo statuto.

Le variazioni non sono sconvolgenti, lo statuto tipo aggiornato prevede la modifica, rispetto all’antico modello, di solo tre articoli – 2, 13, 22 – sui 26 che lo compongono. L’elemento di maggiore rilevanza è costituito dalla modifica dell’articolo 13, dove è fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

La Federazione ha fornito un facsimile per l’Assemblea Straordinaria, che dovrà essere convocata con preavviso di 15 giorni di calendario, domeniche escluse, non solo attraverso l’esposizione nella bacheca societaria, ma anche con comunicazione diretta ai soci, sia con i mezzi informatici, sia con lettera. Fornita pure la traccia per la redazione del verbale di Assemblea.

L’assistenza alle società si è completata con la modulistica che dovrà essere compilata nel momento nel quale il nuovo statuto dovrà essere depositato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Con questo ulteriore adempimento, il 2024 vedrà allineato tutto lo sport dilettantistico, non solo le bocce, alle nuove normative, che non sono state molto gradite dal mondo sportivo, ma l’italica predisposizione a voler risolvere i problemi, anche “obtorto collo”, prevarrà.

Roberto Bramani Araldi

PILLOLE DI BOCCE

20 ottobre – Basso Verbano – finale regionale serale individuale ABCD

1) Oldrini – Casciago (VA)

2) Gandini – F.lli d’Italia (VA)

3) Ruggero – Cuviese (VA)

4) De Angelis – Carnago (VA)

Direttore di gara Silvano Farioli