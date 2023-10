Pienone per la lezione di scacchi col “grande maestro” Carlos Garcia Palermo

Piacciono gli scacchi a Cocquio Trevisago, e piace apprendere i segreti delle infinite mosse sulla scacchiera per vincere: difatti il bilancio della presenza del “grande maestro“ Carlos Garcia Palermo (nella foto, “in cattedra”) è stato più che positivo, con oltre trenta partecipanti all’iniziativa messa in piedi sabato scorso dall’associazione sportiva “Scacchistica Canal“.

Gli amanti degli scacchi sono arrivati da vari circoli, venuti anche da Tradate e Borgomanero per le tre ore con un grande maestro pieno di passione per questo sport che ha spiegato in maniera semplice e divertente grandi partite, ad esempio una partita vinta durante una simultanea con Bobby Fischer.

Palermo ha raccontato aneddoti da lui vissuti con grande maestri mondiali ad esempio una telefonata ricevuta dallo stesso Fischer in spagnolo: «Ciao Carlos, sono Roberto»

Erano presenti scacchisti di alto livello e neofiti, ragazzini che hanno iniziato da poco, tutti elettrizzati e coinvolti dall’inizio alla fine, hanno detto che si sono resi conto che i grandi scacchisti della storia sono persone comuni, umani prima di tutto e magari un giorno potrebbero essere loro i futuri campioni.

«È stato bello sentire parlare dei suoi sentimenti durante le partite, oggi non abbiamo letto la storia degli scacchi, ma abbiamo vissuto la storia degli scacchi!» commentano i partecipanti all’iniziativa.