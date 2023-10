“Più Vivi Più Umani”, alla Chiesa di Carnago una mostra sui giovani Santi

Alla Chiesa parrocchiale di Carnago sarà esposta la mostra “Più vivi Più Umani” sui giovani Santi.

Una mostra che fa incontrare dieci ragazzi vissuti in periodi storici e condizioni molto diversi, uniti però dallo stesso amore a Cristo e dall’evidenza che seguire LUI fa ritrovare “Più Vivi, Più Umani”

Nella settimana di esposizione della mostra, verranno proposti eventi molto significativi, per far conoscere, in particolare per i giovani, la santità di ragazzi vicini alla loro età e alla loro esperienza, e un aiuto per tutti a incontrare il Cristianesimo come un’esperienza bella e attraente, semplice e possibile.

sabato 21 ottobre ore 15.00,

Chiesa Parrocchiale S. Martino – p.zza S. Giovanni Bosco

Inaugurazione mostra con il Decano Don Paolo Croci

Orari apertura mostra: h. 9:00-10:00 e 16:00-18:00

domenica 22 ottobre al termine delle S. Messe delle ore 8.30 e delle ore 11.00

Visita guidata alla mostra con i giovani di Fides Vita

mercoledì 25 ottobre ore 20.30, Chiesa Parrocchiale

Preghiera e testimonianza dei genitori della Serva di

Dio Giulia Gabrieli

venerdì 27 ottobre ore 21.00, sala Agorà

Proiezione del Film “L’ultima cima” e dibattito con la

Dott.ssa Virginia Banfi

domenica 29 ottobre dalle ore 15.00

in Oratorio, Caccia al tesoro con i Santi per i ragazzi

dell’iniziazione Cristiana

in Agorà, Testimonianza della sorella della Serva di

Dio Chiara Corbella

A seguire festa in Oratorio per tutti

La mostra rimarrà visitabile dal 21 al 29 Ottobre 2023

