Premio Chiara. È il momento di premiare il vincitore del concorso per videomaker

In occasione del premio letterario dedicato allo scrittore Piero Chiara, l’Associazione Amici di Piero Chiara ha indetto la VI edizione del concorso di videomaking

Sabato 7 ottobre (ore 17.00) a Villa Recalcati di Varese ci sarà l’annuncio del vincitore, la premiazione degli autori, proiezione dei loro cortometraggi della manifestazione finale del concorso videomaking a tema “Da un racconto di parole a un racconto per immagini”, trasposizione in film di un racconto di Piero Chiara.

In occasione del premio letterario dedicato allo scrittore Piero Chiara, l’Associazione Amici di Piero Chiara ha indetto la VI edizione del concorso di videomaking (https://tinyurl.com/videochiara23), con l’obiettivo di estendere la conoscenza dello scrittore, delle sue opere e della sua storia.

I partecipanti dovevano realizzare un breve film della durata massima di 10 minuti, comprensivi di titoli di testa e di coda, ispirandosi a un racconto di Piero Chiara a loro scelta. Il concorso era rivolto a video maker, creativi, esperti digitali, professionisti e non, senza limiti di età, residenti in Italia e nella Svizzera italiana, i quali potevano partecipare singolarmente o in gruppo con un unico video.

Alla premiazione interverranno i giurati Domenico Lucchini, Gianmarco Gaspari, Giorgio E.S. Ghisolfi, Matteo Inzaghi, Bernardino Marinoni, Antonio Mariotti, Marina Spada.

Al concorso hanno partecipato 11 videomaker, con una qualità media molto elevata, che ha suscitato vive discussioni all’interno della Giuria, che ha indicato un Vincitore e una Menzione. Il mezzo audiovisivo, dunque, si mette a disposizione della narrazione breve, forma espressiva prediletta da Piero Chiara, attraverso la trasposizione di un suo racconto a scelta, in un breve film originale.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2576768969164127