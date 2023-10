Riaperta via Veneto a Lozza, meno code alla rotonda di Vedano

È stata riaperta alla viabilità il tratto stradale di piazza Roma e via Veneto. A comunicarlo il Comune di Lozza che ha spiegato: “La chiusura di queste strade ha prodotti disagi alla viabilità ordinaria creando significative code in questi giorni nell’area del comune di Lozza e della rotonda dello svincolo di Vedano Olona”.

I lavori di questi giorni sono parte di un progetto di riqualificazione di piazza Roma, area centrale del comune di Lozza. La riqualificazione dell’area è orientata a sistemare l’area pedonale della piazza e il manto stradale.

“Il cantiere si svilupperà in tre fasi – spiega in una nota Matteo Acchini assessore lavori pubblici del comune di Lozza – di cui, la prima è stata quella fatta in questi giorni di sistemazione della strada di via Veneto, mentre le altre due fasi interesseranno il tratto di piazza che immette in via Cesare Battisti e la sistemazione del tratto pedonale.

Sul sito del comune è stata predisposta una pagina descrittiva del progetto, in cui è possibile seguire gli aggiornamenti in merito agli avanzamenti”. (il link è il seguente).