Salone Estense gremito per la conferenza “Mazzini e Manzoni”

Un Salone Estense gremito di persone di ogni età attentissime e visibilmente interessate ha fatto da cornice alla Conferenza di Gianmarco Gaspari su “Mazzini e Manzoni”, due giganti del nostro Risorgimento i cui intrecci esistenziali, politici e letterari sono ancora poco conosciuti e probabilmente ricchi di potenziali ulteriori approfondimenti.

Il professor Gaspari, ordinario di Letteratura Italiana all’Università degli Studi dell’Insubria, che nel passato è stato anche Direttore del Centro Nazionale Studi Manzoniani, dopo una breve introduzione del Presidente dell’Associazione Mazziniana Leonardo Tomassoni, ha fatto una disamina ampia e articolata degli aspetti che hanno caratterizzato due vite molto diverse ma che, in certi punti del loro evolversi e per il reciproco interesse che sovente si evidenzia tra personalità di grande genialità, mostrano punti di contatto importanti e suggestivi.

Mazzini fervente repubblicano e Manzoni monarchico fedele quindi ad un regime che governerà l’Italia fino al 1946, si ritrovano però dalla stessa parte sull’ideale unitario del nostro Paese e sulla condanna del potere temporale dei Papi. La presa di Roma del 1870 e Roma Capitale dal 1871 avrebbe rappresentato, pur nella differente visione ideologica di fondo, il punto culminante di un Risorgimento che doveva comunque ancora raggiungere altri traguardi.

Se da un lato gli aspetti letterari li videro su fronti opposti per quanto, ad esempio, concerne il modello di romanzo cui ispirarsi è altresì vero che entrambi lessero approfonditamente la reciproca produzione di critica letteraria. Anche Mazzini infatti, pur impegnato in una continua battaglia politica da esule ricercato dalle polizie di mezza Europa, trovava il tempo e la voglia (oltre che la competenza) di scrivere e pubblicare Saggi di Critica Letteraria che circolavano anche in Italia. Molti quindi gli approfondimenti fatti dal professor Gaspari e molti gli interventi da parte di un pubblico oltremodo soddisfatto per una serata di grande spessore culturale.