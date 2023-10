Specializzati e “introvabili”, al via il corso che forma tecnici di cloud e cybersicurezza

Gli specialisti informatici in ambiti come soluzioni cloud, sistemi di sicurezza, infrastrutture e reti, sono sempre più ricercati dalle realtà imprenditoriali in quanto risorse fondamentali e strategiche per il business. In questo contesto sempre più digitale e tecnologico ma allo stesso tempo esigente sul fronte della sicurezza, della comunicazione e della condivisione dei propri dati, Fondazione Its Incom Academy, ha promosso il nuovo corso post-diploma per diventare Sistemista Cloud e Cybersecurity. Un percorso formativo ideato insieme ad alcune aziende partner, come RETI S.p.A. e MY DIGIT Srl, che insieme a INTERNET ONE Srl saranno protagoniste attive della formazione in aula. Il corso, della durata di due anni, ha preso il via venerdì 27 ottobre e permetterà agli allievi di imparare a progettare, realizzare e gestire infrastrutture cloud e ibride in un’ottica di cyber security e privacy.

Al termine gli studenti si affacceranno al mondo del lavoro come sistemisti di infrastrutture (reti, server e cloud), specialisti di soluzioni cloud e relative piattaforme, system integrator di soluzioni on-prem, cloud e ibride e specialisti in soluzioni di sicurezza. I partecipanti acquisiranno le giuste competenze in ambito cloud e cyber security proponendosi come soggetti attivi nei processi di innovazione. Il corso biennale si rivolge proprio alle persone che hanno voglia di mettersi in gioco in questo settore: il risultato sarà la preparazione per una professione stimolante e gratificante volta a gestire e progettare infrastrutture fisiche, virtuali e cloud. “Nello stile che caratterizza tutti i nostri percorsi, – commenta Rosaria Ramponi responsabile della formazione di ITS INCOM Academy – anche questo corso è improntato sul “fare”: oltre alle lezioni in aula è prevista la possibilità di mettersi alla prova, fin da subito, sul campo. Sono infatti più di 800 le ore di tirocinio presso le aziende partner e non solo, che consentiranno agli iscritti di iniziare la propria esperienza professionale già durante il percorso di studi. Ad arricchire la preparazione e il curriculum anche le certificazioni che si potranno ottenere: English Cambridge, Microsoft Certified Azure Foundamentals, Microsoft 365, Power Platform, Microsoft Azure Administrator e Microsoft Identity Manager.” “Siamo orgogliosi di essere parte attiva del corso di formazione ITS “Sviluppo cloud e Cybersecurity” – afferma Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. – . Un’iniziativa straordinaria che testimonia il nostro impegno concreto nella formazione dei giovani talenti e nell’innovazione tecnologica, per costruire una società sempre più all'avanguardia e con una crescita sostenibile”. “In MyDigit crediamo nella tecnologia come motore di un business sano e duraturo – sottolinea Fausto Turco, CEO di MyDigit. – Avere un approccio positivo in questo campo ci permette di essere sempre al passo con le sfide del mercato. In questo contesto crediamo che i giovani siano una risorsa fondamentale per innovare, per trasformare i bisogni in opportunità concrete e creare un futuro senza “frustrazione tecnologica”, in cui l’uomo vada nella stessa direzione del cambiamento.” “ITS Incom Academy è per me una fucina di nuovi talenti da scoprire durante le mie ore di lezione e da portare nel mondo del lavoro” ha aggiunto Marco Bellini Amministratore Unico di Internet ONE Srl.

Informazioni sul corso: https://itsincom.it/corsi/corso-sistemista-cloud-cybersecurity/