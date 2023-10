Sul campo dell’Oltrepò la Caronnese finisce al tappeto nel primo tempo

Anticipo di campionato per la Caronnese di Mister Gatti, ospite dell’Oltrepò in una fresca serata di sabato. Alle 20:30 Davide Scalvi della Sezione di Lodi decreta con il fischio iniziale il kickoff della partita

L’inizio del match per la Caronnese inizia subito in salita: passano solo tre minuti e c’è un fallo in area dei rossoblù: per Scalvi da Lodi è rigore. Dagli undici metri Ferraro realizza il vantaggio. Al 7’ Cavallotti approfitta di una mischia in area e a seguito di azione da calcio d’angolo insacca con tiro a mezza altezza: 2-0 ed è doccia fredda per i rossoblù. Al quarto d’ora la Caronnese approfitta di una bella punizione dal limite: Morlandi calcia forte facendo la barba alla traversa.

Il campo in sintetico dove le due formazioni avversarie stanno disputando l’incontro è di buona fattura ma di dimensioni ridotte: vince la reattività delle squadre che stanno giocando decisamente ad alti ritmi. Al 21’ Fabbrucci dal limite al volo costringe il numero uno avversario Guerci a superarsi respingendo con colpo di reni in angolo. Sul successivo corner tocca a Puka di testa agganciare la palla e mandare a lato della porta dell’Oltrepò. La Caronnese inizia a prendere le misure. Alla mezz’ora Lorusso, imboccato da Corno, a due passi dalla porta, calcia un tiro diagonale rasoterra che Guerci para in tuffo. Un minuto più tardi c’è un dubbio fallo da rigore in area dell’Oltrepò su Corno ma il direttore di gara lascia correre.

Al 32’ è sempre Corno ad essere atterrato in area e questa volta è chiaro rigore per l’arbitro: dagli undici metri Corno si fa respingere dal portiere avversario.

Al 45’ arriva la terza rete dell’Oltrepò: azione veloce in triangolazione tra Villoni, Vaglio e Cavallotti che finalizza in rete realizzando la sua personale doppietta: 3-0.

La ripresa inizia subito con quattro cambi in casa Caronnese nel giro dei primi minuti di gioco: escono Bossi, Curci, Birolini e Diatta, entrano sul rettangolo di gioco Sakho, Ngounga Opta, Cerreto e Brugnone. Il tempo scorre con continui batti e ribatti da una parte all’altra del campo: le difese di Oltrepò e Caronnese sono attente a disinnescare le azioni sotto porta e di fatto nulla accade da registrare. Al 20’ c’è un guizzo di Lorusso che impegna Guerci alla respinta aerea in angolo. Al 32’ a seguito di punizione angolata l’Oltrepò arrotonda il risultato con un colpo di testa di Lorusso: 4-0.

Al 40’ Cerreto effettua un buon assist per Lorusso che costringe Guerci alla parata a terra. Al 42’ arriva il gol della bandiera per i ragazzi di Mister Gatti: il neo entrato Provenzano aggancia a dovere un cross di Cerreto e sottoporta insacca il 4-1 finale. C’è tempo in pieno recupero per una bella punizione di Corno che sfiora la traversa. Dopo quattro minuti dalla fine del tempo regolamentare arriva il triplice fischio finale.

OLTREPO’-CARONNESE 4-1 (3-0)

CARONNESE: Quintiero, Bossi (1’ st Sakho), Curci (1’ st Ngounga Opta), Galletti, Puka, Morlandi, Diatta (4’ st Brugnone), Birolini (1’ st Cerreto), Fabbrucci (11’ st Provenzano), Corno, Lorusso. A disposizione: Stocco, Bonsi, Cozzi, Russo. All. Gatti

OLTREPO’: Guerci, Villoni, Chiellini (1’ st Speroni), Gabrielli, Lorusso, Florencianez (29’ st Aguilera), Franchini, Vincenzi (1’ st Bartoli), Vaglio, Ferraro (19’ st Modotti), Cavallotti (37’ st Casiroli). A disposizione: Masotino, Gasparetto, Valizia, Giugno. All. Barbieri

ARBITRO E ASSISTENTI ARBITRALI: Davide Scalvi Sez. Lodi – Michael Maraboli Sez. Monza – Diego Alexander Huete Valdivia Sez. Milano

Il Tabellino di Oltrepò-Caronnese

Marcatori: 3’ pt Ferraro (O), 7’ pt Cavallotti (O), 45’ pt Cavallotti (O). 32’ st Lorusso (O), 42’ st Provenzano (C)

Ammoniti: Vincenzi (O), Bartoli (O), Puka (C), Morlandi (C), Diatta (C), Birolini (C)

Espulsi:

Recupero: 2’ fine primo tempo, 4’ fine secondo tempo