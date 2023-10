Teatro e fiabe, ecco la nuova stagione culturale presentata a Castellanza

Otto appuntamenti tra novembre 2023 e maggio 2024 andranno a comporre la stagione teatrale cittadina 2023/2024. Si chiama “In scena al Dante” ed è promossa dall’assessorato alla Cultura della Città di Castellanza insieme all’associazione Amici del teatro con la compagnia filodrammatica “Entrata di Sicurezza”.

«La rassegna teatrale che oggi presentiamo è frutto della sinergia tra amministrazione comunale e associazione Amici del Teatro coadiuvata dalla Compagnia Entrata di sicurezza – ha dichiarato Davide Tarlazzi, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Castellanza. – L’intera proposta attesta l’impegno corale per rendere sempre di più il teatro di Via Dante un luogo della cultura importante e riconosciuto nella vita della città. In questo modo si realizza la sua mission che è quella di essere una sala per la comunità: luogo in cui ci si incontra, ci si confronta, si cresce culturalmente, consolidando legami e appartenenze. Il teatro da questo punto di vista rappresenta uno strumento efficace – continua Tarlazzi – e per questo motivo da quest’anno nel cartellone è presente anche una proposta rivolta ai bambini: si terrà in biblioteca per mettere i più piccoli in contatto con il mondo dei libri attraverso il teatro».

Il cartellone degli spettacoli

Sabato 25 novembre 2023, ore 21: “Salotto…” del gruppo teatrale G. Rodari di Legnano

Biglietto € 10,00

“Salotto…” è una commedia brillante in due atti che ha sullo sfondo il ritratto del disagio psichico. Gli attori mettono in scena, soggiornando in una casa di cura decisamente originale, le caratterizzazioni del disagio psichico con le sue varie sfumature. Lo spettacolo regalerà momenti di leggera allegria alternata a momenti di profondo pensiero, portando il pubblico a delle sane risate ma anche a riflettere su una realtà sempre più attuale. Una commedia che vuole dare spazio a una comunicazione diversa, non rigida ma capace di integrazione, sensibilità e accoglienza…

Sabato 23 dicembre 2023, ore 21 “Bentornato Babbo Natale”: Musical della Fondazione Aida di Verona

Biglietto € 5,00

Musical per famiglie a cura della Fondazione Aida di Verona in collaborazione con il Centro servizi culturali Santa Chiara di Trento. Spettacolo di grande qualità per i costumi, le musiche, le voci. Saprà affascinare piccoli e grandi. Dopo il grande successo di “Buon Natale, Babbo Natale!” che in otto anni ha viaggiato in molti teatri italiani ed è stato visto da migliaia di bambine, bambini e dalle loro famiglie, ecco che arriva il musical natalizio “Bentornato Babbo Natale”. Saliranno sul palcoscenico personaggi molto amati dai bambini: Babbo Natale e la Befana, gli aiutanti folletti, Ortica e Castagna, e anche Chiara e Federico, i due fanciulli che avevano aiutato il vecchio dalla barba bianca a uscire dal camino… e naturalmente anche Mago Bisesto che, diventato buono, è ora stretto collaboratore della Befana…

Domenica 31 dicembre 2023, ore 21.30: “Brindiamo al 2024” con Max Pisu, Matteo Pisu e Valeria Lo Verso

Biglietto € 18,00

Una serata di divertimento per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2024. A farvi compagnia, la comicità di un Max Pisu “multiforme” che affronta e smaschera la quotidianità alternando fantasia e reale vissuto in una chiave, come al solito surreale e divertente. Il rapporto genitori-figli, le litigate di coppia, le riflessioni di un anziano che ci parla del passato in un’Italia proiettata nel futuro e ci rivela anche il motivo per cui i pensionati “piantonano” i cantieri. Non mancherà l’inseparabile Tarcisio tra le innumerevoli peripezie quotidiane. Ci saranno Valeria Lo Verso e Matteo Pisu. Con la loro grande abilità attoriale accompagnata da una spiccata e sottile ironia ci faranno sorridere e riflettere. Arricchirà la serata il prezioso supporto musicale live del Maestro Fazio Armellini.

Sabato 20 gennaio 2024, ore 21: “Il matrimonio era ieri” della compagnia teatrale Duprè 19 di Milano

Biglietto € 10,00

Stefano rimane bloccato in aeroporto e arriva al suo matrimonio con un giorno di ritardo. E’ pronto per affrontare la rabbia della sposa, invece fa una scoperta sconvolgente: è stato assunto un figurante e il matrimonio è stato celebrato senza di lui. La situazione diventa sempre più incredibile perché pian piano tutte le persone coinvolte nella cerimonia (dalla Wedding Planner alle due madri, dal suo testimone al prete, fino a un’imbucata) si rivelano, in fondo, interessate solo a se stesse. Un testo

brillante, cinico e veloce, nel quale tutti i luoghi comuni sul matrimonio e sull’amore sono ribaltati: a volte guardare le cose al contrario è l’unico modo per capire.

Sabato 17 febbraio 2024, ore 21: “L’ultima notte di Pantalone, il gentiluomo”. Commedia dell’arte con Dedalus Teatro di Magenta e Zorba Officine Creative di Milano

Biglietto € 5,00

Lo spettacolo ha debuttato in Francia al Festival Voix e Musique a Saint Michel sur Rhone. La compagnia ha ora allestito la versione italiana che debutterà al Festival del Carnevale di Venezia del 2024. La compagnia dei Colpetrone, rinomata famiglia della commedia dell’arte all’italiana, dopo anni di spettacoli in tournée è bloccata a metà strada tra una città e l’altra a

causa dell’abbandono di molti attori della compagnia. La precaria condizione è peggiorata da un ulteriore mistero: la ruota del carro è stata rotta. Come farà la compagnia a raggiungere il luogo dello spettacolo? Non c’è più tempo. Resta solo

una notte. Solo l’arrivo di un nuovo attore, la sistemazione della ruota, un nuovo spettacolo salverà i Colpetrone.

Venerdì 8 marzo 2024, ore 21: “Tante donne…” con Giorgia Goldini

Biglietto € 5,00

In occasione della Festa della donna 60 minuti di pirotecnica, assurda, surreale, esagerata comicità. Aggiungiamo anche una discreta ricerca interiore, il fitness, la vendetta, alcuni cerotti ma solo sul finale e molte, molte donne. Forse troppe? No, troppe mai.

Sabato 20 aprile 2024, ore 21: “Taxi a due piazze” della Compagnia “Entrata di Sicurezza”

Biglietto € 10,00

Metti un taxi, un tassista, due mogli e due case: due vite parallele. Metti che, a un certo punto, le due vite non sono più tanto parallele, ma cominciano ad intersecarsi. Metti un vicino di casa un po’ invadente, due ispettori di polizia, un personaggio tutto da

scoprire…e voilà: la risata è servita! Dal genio di Ray Cooney una nuova, entusiasmante sfida per l’Entrata in Sicurezza!

Sabato 11 maggio 2024, ore 21,00: “Musicabile”, Musical con gli Amici Nuova BustoMusica e Solidarietà Fam.

Biglietto € 10,00

Lo spettacolo prevede la partecipazione dei ragazzi del CDD e delle comunità di Solidarietà Famigliare. Sotto la direzione di Ornella Gobbi (specialista del laboratorio di musica presso il CDD) e insieme a due cantanti professionisti e a una band di musicisti, i ragazzi canteranno e accompagneranno ritmicamente con piccoli strumenti a percussione le indimenticabili melodie dei musical più famosi, alternando le musiche con piccole parti recitate.

Tutti gli spettacoli si terranno al teatro di Via Dante a Castellanza.

È possibile acquistare le prevendite presso “14 Art Gallery Cafè” via Vittorio Veneto 19 a Castellanza, oppure direttamente all’interno del teatro.

Per i più piccoli la biblioteca civica di Castellanza propone “Teatro bimbi” con i “Pomeriggi da fiaba in biblioteca”: quattro spettacoli dedicati ai più piccoli con ingresso libero.

– Sabato 21 ottobre 2023, ore 16,45: “Le quattro stagioni” con Teatro Telaio

– Sabato 18 novembre 2023, ore 16,45: “Fagioli” con I Teatri Soffiati

– Sabato 13 gennaio 2024, ore 16,45: “Il pesciolino Nariman” con La Società della Civetta

– Sabato 10 febbraio 2024, ore 16,45: “Cappuccetto blues” con Teatro Invito