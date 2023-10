Tecniplast Spa si sta espandendo e cerca personale

Se sei una persona dinamica, con un’esperienza di almeno 5 anni in cantieri di edilizia civile complessa o edilizia industriale o in ditte di installazione impianti industriali e sei appassionato di impiantistica questo ruolo fa al caso tuo.

Lavorerai con un manager di vasta esperienza nella gestione di edifici aziendali, sarai coinvolto in progetti riguardanti gli impianti (elettrici, idraulici, d’illuminazione, riscaldamento/condizionamento, reti telefoniche e di telecomunicazioni) e i servizi (pulizia, giardinaggio, manutenzione). Contribuirai alla cura della logistica degli uffici, alla distribuzione degli spazi comuni e all’implementazione dei piani di manutenzione. Supporterai attività amministrative, come la gestione delle offerte fornitori e la preparazione delle pratiche tecniche di sicurezza.

Insieme al tuo Responsabile sarai coinvolto in progetti di costruzione, ampliamento o riconversione delle nostre strutture, gestendo e guidando i fornitori con il tuo supporto prezioso.

Per entrare a far parte del nostro team, dovrai avere conoscenze solide idraulica e impiantistica e risiedere a Varese o nelle zone limitrofe. È titolo preferenziale il diploma di Perito Tecnico Industriale, ideale il diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Se sei pronto a metterti in gioco in un ambiente stimolante e collaborativo, questa potrebbe essere l’opportunità che stavi cercando.

Inoltre, siamo alla ricerca delle seguenti figure:

Progettisti meccanici ed elettrici

Tecnici trasfertisti di assistenza

Saldatori

Communication&Event Assistant in stage

Laureati in ingegneria meccanica, biomedica ed automazione

Invia subito la tua candidatura a selezione@tecniplast.it e diventa parte della famiglia Tecniplast Spa.

CONTATTI

TECNIPLAST S.p.A.

Via I Maggio, 6

21020 Buguggiate

Sito | Instagram