Un concerto jazz per ricordare Renato Bertossi, con il sogno di riportare a Induno Olona i fasti dello Splasc(H)

Una serata di bella musica nel ricordo di Renato Bertossi che con la sua straordinaria passione ha fatto di Induno Olona la capitale del jazz italiano.

L’appuntamento è per venerdì 13 ottobre alle 21, nella Sala civica Bergamaschi di Induno Olona, in piazza Giovanni XXIII. Sul palco Giusy Consoli con il suo quartetto che proporrà il concerto “S wonderful from Broadway to Hollywood… jazz“.

Il concerto, ad ingresso gratuito, è stato organizzato e voluto dall’assessore alla cultura Maurizio Tortosa che in collaborazione con alcuni appassionati indunesi è riuscito a raccogliere anche una serie di “memorabilia” che raccontano gli anni in cui a Induno Olona confluivano artisti da tutta Italia e dall’estero, per suonare jazz allo Splasc(H), il locale creato da Bertossi e dal suo gruppo di appassionati soci. Durante la serata sarà dunque possibile ripercorre alcuni dei momenti più significativi di questa avventura straordinaria.

«E’ un’iniziativa che ho voluto con tutto il cuore e a cui abbiamo lavorato molto – spiega Maurizio Tortosa – Il mio sogno è quello di far tornare Induno Olona un punto di riferimento per il jazz in provincia di Varese e dunque ricorderemo Renato con una bella serata di musica in Sala Bergamaschi ma con il sogno, una volta che sarà completato il restauro dell’ex circolo di via Piffaretti ora di proprietà comunale, di tornare a sentire le note del jazz dove un tempo c’era appunto lo Splasc(H)».

Il concerto di venerdì 13 ottobre è ad ingresso gratuito.

Qui la locandina del concerto