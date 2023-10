Un successo la cena della salute dell’Alveare di Buguggiate

Un trionfo culinario e umanitario, che ha unito delizie gastronomiche e fini benefici. A Buguggiate, l’Associazione di Volontariato Alveare Odv Buguggiate ha organizzato una cena dedicata alla promozione della salute e al sostegno di una nobile causa. La cena, che ha avuto luogo nei locali dell’oratorio del paese, era incentrata su prodotti bio e naturali, ha ricevuto il plauso di oltre 80 partecipanti, che hanno gustato un menù sano e leggero.

Tra le portate proposte, si sono distinti il saporito hummus di fave alla salvia, la fragrante farinata alle erbette, il crostino con pesto di pomodori, l’orzo con piselli e granella di mandorle, le lasagne al ragù di lenticchie, il banana bread con gocce di cioccolato e la golosa crostata con marmellata. Questa selezione di pietanze, a base di proteine vegetali e ingredienti biologici, ha fatto sì che i partecipanti non solo si godessero una cena squisita ma anche si unissero in un gesto solidale per una causa importante.

Il principale obiettivo di questa cena della salute era la raccolta di fondi da destinare all’Associazione In Valbossa, organizzatrice dell’iniziativa “Valbossa In Rosa”, un mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno.

Durante la serata, esperti in campo medico e del benessere hanno condiviso informazioni sulla prevenzione delle malattie. La nutrizionista Giorgia Carabelli ha sottolineato l’importanza di una corretta alimentazione nel ridurre il rischio di malattie, comprese le neoplasie. La fisioterapista Lara Pepponi ha evidenziato quanto sia fondamentale l’attività fisica, anche attraverso semplici abitudini come la camminata. In questo contesto, i gruppi di cammino del Varesotto hanno un ruolo significativo nella promozione della salute.

Ilaria Mai, presidente dell’Alveare Odv Buguggiate, ha condiviso la sua soddisfazione per il successo dell’evento, commentando: “È stato bello ritrovarsi. Le cene solidali sono sempre state il nostro punto di forza, in pieno rispetto della nostra filosofia. Le avevamo sospese per via del Covid, e ora siamo tornati. Il successo della serata ci ha spinto a riproporre una nuova data: faremo una cena il 18 novembre, sempre a base di proteine vegetali.”