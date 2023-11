A Barasso i bambini dell’asilo dicono “Grazie alpini” e “Grazie nonni”

Il presidente dell’Associazione Pensionati e Anziani Ornella Nerboni e il Capogruppo degli Alpini di Barasso Claudio Broggi hanno consegnato il ricavato della castagnata di dieci giorni fa all’Asilo Infantile Emilio Alemagna, rappresentato dalla coordinatrice Ornella Vettoruzzo.

Un segnale della collaborazione tra associazioni che è in grado di produrre grandi e proficui risultati. Alle due realtà barassesi il ringraziamento dei bambini che hanno realizzato un disegno per i nonni e uno per gli alpini.