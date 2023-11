Addio all’ex sindaco di Ferno Mauro Cerutti, aveva 73 anni

Il Comune di Ferno dice addio ad uno dei suoi cittadini più impegnati nella vita pubblica: è scomparso all’età di 73 anni Mauro Cerutti, già sindaco nel 2007 e nel 2012, oggi capogruppo di minoranza in seno al Consiglio Comunale.

A darne notizia è il sindaco Sarah Foti che con un messaggio a nome insieme al Vicesindaco Claudia Colombo, al Presidente del Consiglio Pierangela Cassinerio, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali e all’Amministrazione, ha voluto esprimere “il più sincero cordoglio alla famiglia, stringendomi con particolare affetto alla figlia Nadia”.

Mauro Cerutti ha avuto una vita professionale all’interno di una grande multinazionale dove si è occupato di risorse umane; poi un periodo come rappresentante di commercio e trent’anni di impegno pubblico. Si era ripresentato anche alla ultima tornata elettorale.

Il suo impegno per Ferno è arrivato da lontano. Ha cominciato con piccoli incarichi di paese, come la rappresentanza dei genitori a scuola, poi negli anni novanta il primo assessorato allo sport e ai giovani. Dal ’98 è stato poi assessore con la giunta di Claudia Colombo ed è subentrato come sindaco dal 2007. È stato a lungo anche presidente di Ancai, l’associazione dei Comuni aeroportuali.