Al San Giovanni Bosco in scena “Invisibili”

Nell’ambito della Settimana dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il 18 novembre alle 20.45 al teatro San Giovanni Bosco andrà in scena lo spettacolo teatrale “Invisibili”, a cura della cooperativa Elaborando nel venticinquesimo anniversario di fondazione.

Invisibili è innanzitutto la storia di un’adolescente, di suo papà e del suo educatore. Ma è anche l’intreccio delle loro famiglie, amici e colleghi che hanno in comune due cose: affrontano sfide educative e sono invisibili. Lo spettacolo li segue in un aeroporto, appena dopo aver perso un aereo in uno scenario surreale che si ispira alla potenza dell’assurdità Beckettiana di “Aspettando Godot”.

Tutto quello che cercano i personaggi non sembra mai arrivare, è irraggiungibile, folle o malato.

Lo spettacolo, che nasce da un percorso di teatro sociale durato un anno che ha visto coinvolti ragazzi, famiglie ed educatori, dà sul palco voce al malessere dei giovani e alla fatica educativa spesso poco riconosciuta e valorizzata, a volte, appunto, invisibile.

Ma è un lavoro potente, capace di cambiare esistenze e costruire progetti di felicità.