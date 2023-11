Antonio Bassanini costruttore del Novecento: la sua storia rivive al Castello di Masnago

Sabato 18 novembre al Castello di Masnago in via Cola di Rienzo 42 sarà presentato il volume alla presenza della figlia Chiara

Sabato 18 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00, al Castello di Masnago a Varese, in via Cola di Rienzo 42 sarà presentato il volume “Antonio Bassanini costruttore del Novecento” Silvana Editoriale.

Intervengono Elena Brusa Pasqué presidente ordine degli architetti di Varese, Andrea Strambio De Castillia, storico, curatore della mostra, Giovanna Franco Repellini, curatrice della mostra, Cesare Chiericati, giornalista, Chiara Bassanini, figlia di Antonio Bassanini. Modera Bambi Lazzati.

Il volume ripercorre la storia di Antonio Bassanini (1899-1997), costruttore che attraversa un secolo tumultuoso partecipando alle profonde trasformazioni del Novecento, nell’industria edilizia come nella società e nella politica. Figlio di un modesto casaro della Bassa milanese, orfano a cinque anni, ha costruito una delle più famose, efficienti e affidabili imprese edilizie dell’epoca, cui si deve la realizzazione di centinaia di complessi residenziali, industriali o di edilizia pubblica, progettati dai maggiori architetti italiani del tempo, fra i quali Portaluppi, Caccia Dominioni, Gio Ponti, Piacentini, Muzio. Tra i lavori per l’industria nel capoluogo lombardo si ricordano gli stabilimenti Pirelli, CGE-Ansaldo, Innocenti, Bianchi e Carlo Erba. Bassanini fu sempre animato da una profonda passione civile e politica, indirizzata al benessere e alla crescita del Paese. La sua storiaarricchisce la conoscenza di imprese familiari protagoniste del “miracolo economico” del dopoguerra, che trasformarono l’Italia da agricola in un grande Paese industriale.

Chiara Bassanini unica femmina di sei figli di Antonio Bassanini e Alessandra Tremontani. Già Direttore Editoriale di Archivi Arte Antica, collana di monografie di pittori “minori” editi da Jandi Sapi Editori, Roma.

Ispiratrice e curatrice del volume e della mostra su suo padre, il costruttore e impresario Antonio Bassanini.

