Continua al Castello di Masnago la mostra che racconta la storia di Antonio Bassanini, il costruttore che cambiò il volto di Milano e non solo

È la storia professionale e personale di un imprenditore che ha contribuito alla trasformazione e alla ricostruzione di Milano, in primis, e di altre altre città lombarde in un periodo difficile come quello del dopoguerra quella che viene raccontata fino al prossimo 4 febbraio a Varese, luogo cruciale per il suo protagonista.

La mostra “Antonio Bassanini Costruttore del Novecento” a cura di Chiara Bassanini, Giovanna Franco Repellini e Andrea Strambio de Castillia resterà al Castello di Masnago fino al 4 febbraio ed è un vero e proprio viaggio nel tempo, promosso dagli eredi Bassanini, in partenariato con il Comune di Varese ed in collaborazione con ANCE Varese e Associazione “Amici di Piero Chiara”

La biografia di Bassanini attraversa tutto il Novecento. Parte dalle cascine agricole degli anni Trenta e muore in un mondo digitalizzato, è quindi la storia dell’Italia che si trasforma. Il costruttore apre la sua impresa pochi anni dopo la fine della guerra e fa parte a pieno titolo di quella generazione che ricostruisce il paese non solo dal punto vista materiale ma anche morale e identitario. Lavora con i maggiori architetti come Zacchi, Figini e Pollini, Portaluppi, Gio Ponti, Muzio e successivamente Mattioni, Caccia Dominioni, Soncini e Magistretti.