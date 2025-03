All’Auditorium di Cairate la mostra multisensoriale “Tra Cielo e Terra”

Sabato 15 e domenica 16 marzo, l’auditorium di piazza Libertà a Cairate ospiterà la mostra d’arte multisensoriale “Tra Cielo e Terra”, un evento organizzato dalla Pro loco di Cairate con il patrocinio del Comune.

Un’esposizione che invita i visitatori a un’esperienza immersiva, coinvolgendo tutti i sensi in un viaggio emozionale attraverso le arti.

Il format itinerante della mostra nasce dal desiderio degli artisti di creare un legame diretto tra opere e pubblico, trasformando i visitatori in parte attiva del progetto. «Abbiamo intrecciato pittura, scultura, musica, fotografia, parole ed essenze per generare un vortice di sensazioni» spiegano gli organizzatori. L’obiettivo è stimolare la consapevolezza interiore, permettendo a ciascuno di riscoprire il proprio talento e il proprio io attraverso nuove prospettive.

Dopo il debutto a Oggiona con Santo Stefano a maggio 2024 e la tappa successiva a Cavaria con Premezzo, “Tra Cielo e Terra” giunge ora a Cairate per offrire un’inedita esperienza artistica che combina estetica e percezione sensoriale.

Saranno esposte le opere di sette artisti: Mario Marini, Giovanbattista Romano, Barbara Canaglia, Monica Latorraca, Silvia Turrina, Cona Katia Vitello, Monica Tomaello e Antonella Gagliardi. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza sarà la partecipazione di Loredana Siano, operatrice olistica e coordinatrice della mostra, che guiderà il pubblico nell’utilizzo dell’olfatto per amplificare il coinvolgimento sensoriale.

«Vogliamo che questa mostra sia un viaggio interiore per i visitatori, un percorso emotivo che, attraverso l’interazione con le opere e con gli artisti, si trasforma in un’occasione unica di scoperta e riflessione. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per il patrocinio e per averci concesso questo spazio espositivo. Invitiamo tutti icCairatesi e gli abitanti delle città vicine a partecipare, per condividere con noi un viaggio attraverso le emozioni e lasciarsi guidare dalle opere artistiche in un’esperienza unica».

L’apertura della mostra sabato dalle 14 alle 18,30.Domenica 16 marzo alle 10 l’apertura e alle 11 l’inaugurazione. La mostra sarà poi visitabile per tutta la giornata fino alle 18,30.