Alla Galleria Boragno una serie di iniziative per le “Donne di storia”

Sabato 15 marzo alle 16.30 sarà inaugurata alla Galleria Boragno la mostra “Donne di storia”, che ripercorre 70 anni di carriera pittorica di Pina Traini. Alle 17.30 Luca Traini presenterà la conferenza “Donne di storia tra sogni e realtà, panoramica storica delle conquiste sociali femminili negli ultimi 150 anni”.

La mostra, a ingresso libero, resterà poi aperta fino a venerdì 21 marzo nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Durante l’apertura dell’esposizione sono in programma numerosi altri appuntamenti:

– domenica 16 marzo alle 15.30 attivazione creativa in mostra con Maria Brescancin di Artecondivisibile, adatta a tutte le età; alle 18 poesia e musica con Luca & The Tautologist – Duo per l’evento “Poetry in the Mean-Time”.

– giovedì 20 marzo alle 17 visita pomeridiana alla mostra con Simona Gamberoni; alle 18 incontro con Paolo Artale, autore di “Allusione alla flora”, Anterem Edizioni.

– venerdì 21 marzo alle 18 presentazione del libro “Iseult” di Marino Bottini, La memoria del mondo; alle 21 il recital “Cittadinanza d’altrove” di Silvia Giacomini, moderato da Rocio Bolanos, con la partecipazione dell’attore Davide De Mercato, al pianoforte Simone Della Torre.