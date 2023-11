“Bisogna chiudere le RSA”: le parole dell’assessore Bertolaso mettono in allarme la rete delle case di riposo

Il mondo delle RSA lombarde, le residenze socio sanitarie, è in subbuglio. Le parole dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso “bisogna chiudere le Rsa, anzi si chiuderanno da sole”, pronunciate durante un discorso sul recuoero delle liste d’attesa, hanno messo in allarme i gestori del privato sociale e del privato che hanno letto nei giudizi dell’assessore un atteggiamento di chiusura.

Le diverse sigle che rappresentano le residenze per anziani e disabili hanno scritto al Presidente Fontana per ottenere un incontro urgente:

“Egregio Presidente Fontana,

con la presente, le sottoscriventi associazioni chiedono la cortesia istituzionale di essere ricevute da Lei ed essere ascoltate in merito alle recenti dichiarazioni dell’Assessore al Welfare Bertolaso, ampiamente riportate dai media lombardi e non solo, con cui si ventilava una più o meno prossima chiusura delle Rsa per un’implicita loro inefficacia.

Facciamo presente che a marzo u.s. è stata approvata la legge di riforma dell’assistenza, un provvedimento atteso da 25 anni che potrebbe finalmente rappresentare la svolta per la presa in carico degli anziani non autosufficienti e il loro inserimento in una filiera funzionale lungo una rete di servizi, che parte dalla casa come primo luogo di cura e prosegue con l’erogazione di altri servizi, compresi quelli semiresidenziali e residenziali, ricorrendo a competenze e modelli organizzativi adatti ai crescenti profili di fragilità.

In base ai dati appena pubblicati in un report ISTAT al 1° gennaio 2022, i presidi residenziali attivi nel nostro Paese erano 12.576. L’offerta è stata di circa 414mila posti letto, sette ogni 1.000 persone residenti. A livello territoriale, l’offerta è maggiore nel Nord-est con 10 posti letto ogni 1.000 residenti, nel Sud del Paese è invece poco al di sopra di tre posti letto ogni 1.000 residenti e copre solo l’11% dei posti letto complessivi. Gli ospiti ammontano a 356.556, dei quali oltre tre su quattro sono anziani.

Nelle attività svolte in queste strutture i lavoratori impiegati sono più di 341mila, ai quali va sommata una componente di oltre 31.500 volontari e poco più di 4mila operatori del servizio civile.

Qui in Lombardia le Residenze Sanitarie Assistenziali rappresentano una componente cruciale dell’offerta sociosanitaria e sono di grande supporto ai parenti, in quanto accolgono persone non assistibili e curabili a domicilio e risolvono in tale modo un livello di fatica del caregiving giunto a livelli insopportabili. Riteniamo essenziale un incontro con lei per presentare le nostre argomentazioni e far meglio conoscere il valore di un servizio residenziale, reso sempre più indispensabile dall’invecchiamento della popolazione e dalla crisi della famiglia e che può assumere un ruolo decisivo anche nella riforma della medicina territoriale. Inoltre sarà l’occasione anche per rappresentarle le nostre preoccupazioni in merito al futuro dell’intero sistema dei servizi sanitari e socio sanitari.

Uneba Lombardia e AGeSPI Lombardia, ANASTE Lombardia, AIOP Lombardia, ARIS Lombardia, ANFFAS Lombardia, ARLEA, Alleanza Cooperative Welfare Lombardia.