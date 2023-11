Comicità e musica a Samarate: Pierdavide Carone è l’ospite dell’ultima serata di Nando Timoteo

Sarà il cantautore Pierdavide Carone l’ospite speciale dell’ultima serata dello showman di Nando Timoteo al Caffé Teatro di Samarate.

«Al Caffè Teatro per anni ho provato cose che hanno fatto ridere, cose che “ci hanno provato” e cose che non hanno mai visto la luce se non quella della cantina in cui le ha riposte».

Così ultima serata da “un microfono e tanti racconti” – in scena domenica 5 novembre, ore 20 (ingresso 20 euro) – viene presentata dal comico di Zelig e Colorado, che per l’occasione ha scelto come complice il musicista pugliese conosciuto nel mondo dello spettacolo per la partecipazione ad Amici e al Festival di Sanremo del 2012 con Nanì, canzone presentata insieme a Lucio Dalla (nel ruolo di direttore d’orchestra), che sarebbe scomparso da lì a poche settimane.

Si ricostituisce così un insolito quanto affiato duo, che nell’inverno 2022 realizzò la canzone Busto Arsizio, una canzone che, con una certa ironia, aveva come scopo trasformare anche la periferia un “luogo da amare”.