Con Glocal Doc e FilmStudio90 sul Cammino della Postumia con il regista Alessandro Scillitani

Si è aperto con la proiezione mattutina del documentario “Il Cammino della Postumia” il terzo giorno di Glocal DOC, il primo festival del documentario a Varese. Al Cinema Nuovo quasi 60 persone che hanno accolto il regista del film Alessandro Scillitani, venuto a presentare il suo lavoro inserito nella programmazione di Glocal DOC e nella rassegna “Un posto nel mondo”.

Galleria fotografica A Glocal DOC “Il cammino della Postumia” 4 di 9

Il documentario racconta il viaggio lungo l’antica via Postumia, strada consolare romana che congiungeva i due principali porti romani del nord Italia, Genova e Aquileia.

«Questo lavoro si è posto l’obiettivo principale di valorizzare dal punto di vista storico, culturale e sociale l’antica via Postumia, che in epoca romana attraversava tutto il nord Italia – ha spiegato il regista intervistato da Giulio Rossini, presidente di FilmStudio 90 – E’ stato un lavoro molto studiato, perché dopo aver avuto l’input per realizzare il documentario c’è stato il lockdown e tutto si è bloccato. Ne abbiamo approfittato per studiare in modo approfondito la storia di questa strada e le tantissime testimonianze archeologiche che si trovano sul percorso, insieme a luoghi d’arte e cultura oltre ad un contesto naturalistico a tratti di grande bellezza».

Purtroppo, come ha spiegato Scillitani, il percorso della Via Postumia oggi è spezzettato, tratti dell’antica via consolare sono stati letteralmente cancellati, coperti da autostrade e strade statali molto trafficate, dunque non è facile ridisegnarlo per una fruizione turistica: «Proprio per raccontare la storia di questa via abbiamo scelto una narrazione filologica, nel senso che abbiamo percorso esattamente il tracciato della via, raccontando la sua realtà oggi. Nonostante questa difficoltà, lungo il cammino abbiamo incontrato davvero tante storie che ci sono venute incontro e che arricchiscono il film con continui rimandi al passato ma sempre ben ancorati al presente».

Alessandro Scillitano, regista ma anche musicista e cantante, ha curato personalmente tutto il documentario, dalla sceneggiatura al montaggio fino alle musiche.

Glocal DOC prosegue fino a giovedì con la proiezione gratuita dei film in concorso.

Questo il programma di oggi, mercoledì 8 novembre. Qui invece potete vedere i film in programma domani, giovedì 9 novembre. Tutti ad ingresso gratuito