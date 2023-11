Dal Varesotto un aiuto concreto per la Toscana

“Insieme per la Toscana”. È questo il nome del gruppo formato da diversi cittadini e volontari che hanno deciso di rimboccarsi le maniche e aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione delle scorse settimane che ha devastato una parte importante di territorio.

A tirare le fila del gruppo è Silvano Ribolzi, già attivo nell’aiuto alle popolazioni ucraine con cene e raccolte fondi: grazie al suo impegno e a quello del gruppo che ormai da mesi lo segue e collabora con lui ha coinvolto le amministrazioni comunali di Ternate, Mercallo, Biandronno, Travedona Monate e Bardello con Malgesso e Bregano: in ogni Comune è stato organizzato un punto di raccolta di materiale e merce che verrà poi spedito in Toscana.

«Dopo aver contattato di persona la Croce Rossa Italiana di Prato e indetto una riunione con tutti i sindaci dei paesi sopra indicati, è emersa la volontà di raccogliere quanto serve per aiutare le persone colpite da alluvione in Toscana – spiega Ribolzi -. Un grande grazie va a Padana Assistenza che ci ha dato tre bancali di guanti monouso per un totale di 46700 guanti».

Chi può e vuole donare, può raccogliere il seguente materiale: piatti, bicchieri e posate, tovaglioli di carta, teglie di alluminio e rotoli di pellicola e alluminio per alimenti; lenzuola monouso in TNT e traverse assorbenti (quelle per i letti degli anziani); contenitori termici per mantenimento dei pasti caldi (polistirolo) e thermos per bevande calde 5/10 lt; abbigliamento nuovo intimo uomo/donna/bambino, t-shirt, mutande e calzini.

La raccolta non verrà realizzata a Villa Leonardi a Ternate (come per l’Ucraina) in quanto la Proloco di Ternate sta preparando gli addobbi per “La Casa di Babbo Natale” che avrà l’apertura il giorno 8 dicembre.

Questi sono i punti e gli orari dove si può portare il materiale:

MALGESSO: presso municipio sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 11.30

TERNATE: presso biblioteca

Mercoledì 22 novembre dalle 10.00 alle 12.00

Venerdì 24 novembre dalle 15.00 alle 18.30

Sabato 25 novembre dalle 10.00 alle 12.00

Mercoledì 29 novembre dalle 10.00 alle 12.00

Venerdì 01 dicembre dalle 15.00 alle 18.30

Sabato 02 dicembre dalle 14.00 alle 16.00

TRAVEDONA MONATE: presso municipio

Martedì 21 novembre dalle 10.30 alle 12.30

Mercoledì 22 novembre dalle 10.30 alle 12.30

Giovedì 23 novembre dalle 16.30 alle 18.30

Venerdì 24 novembre dalle 10.30 alle 12.30

Lunedì 27 novembre dalle 10.30 alle 12.30

BIANDRONNO: presso sede alpini

Mercoledì 22 novembre dalle 10.00 alle 11.00

Venerdì 24 novembre dalle 10.00 alle 11.00

Lunedì 27 novembre dalle 10.00 alle 11.00

Mercoledì 29 novembre dalle 10.00 alle 11.00

Venerdì 01 dicembre dalle 10.00 alle 11.00

MERCALLO: presso BIBLIOTECA

Giovedì 23 novembre dalle 9.30 alle 12.30

Sabato 25 novembre dalle 9.30 alle 12.30

Martedì 28 novembre dalle 14.30 alle 18.30

Giovedì 30 novembre dalle 9.30 alle 12.30

Sabato 2 dicembre dalle 9.30 alle 12.30

Per info contattate i singoli comuni oppure il numero 335 456486.