Due auto si scontrano all’incrocio di via Miglio a Gazzada Schianno

Ennesimo incidente stradale in via Miglio a Gazzada Schianno. Due auto si sono scontrate intorno alle 10 di questa mattina, mercoledì 8 novembre, in un punto viabilistico piuttosto delicato del paese: un incrocio, mal segnalato, tra due strade all’altezza di una curva.

In quel punto le auto che provengono dal cavalcavia di Brunello possono girare a destra oppure proseguire dritto, per pochi metri, per raggiungere l’azienda informatica che si trova poco più avanti. Ma le auto che arrivano da via Gallarate e girano a sinistra, per salire sul cavalcavia, spesso si trovano di fronte alle auto che proseguono dritto, senza rallentare. La segnaletica verticale non è chiara e questo provoca spesso incidenti come quello di questa mattina, che per fortuna non ha causato feriti.

L’ambulanza è intervenuta per soccorrere un anziano di 70 anni che non ha riportato però gravi ferite.