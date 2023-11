Due ragazze minorenni violentate in Calabria: un arresto a Cislago

Quattro arresti per violenza sessuale, uno dei quali nel Varesotto, a Cislago. Le indagini della Polizia di Stato di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, hanno eseguito le misure di custodia cautelare in carcere per l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di due ragazze minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. (Foto Pexels )

Gli arresti sono stati eseguiti a Seminara (Reggio Calabria), Preganziol (Treviso), Cislago e Desio (Monza Brianza).

Gli investigatori sono riusciti a individuare gli arrestati, tre dei quali legati da parentela a vari esponenti di spicco delle locali cosche di ‘ndrangheta, grazie a intercettazioni telefoniche ed ambientali.

È stato accertato dagli agenti come i quattro, a partire dall’estate dello scorso anno, abbiano ripetutamente abusato sessualmente delle due ragazze minorenni. Contemporaneamente agli arresti, i poliziotti delle Squadre mobili di Reggio Calabria, Treviso, Varese e Monza Brianza e di numerosi commissariati distaccati della provincia di Reggio Calabria, hanno eseguito 16 decreti di perquisizione personale e domiciliare ai danni di altrettanti indagati, di cui quattro minorenni, per lo stesso reato, tutti in concorso tra loro.

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati dispositivi elettronici, informatici oltre a numerosi cellulari.