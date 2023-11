Esercitazione a Malpensa, aereo “fuori pista” al cargo

Ambulanze, vigili del fuoco, Polizia: uno scenario da vera emergenza a Milano Malpensa, ma era una esercitazione. O meglio, una simulazione, che prevedeva lo scenario di un incidente con un aereo cargo finito fuori pista in decollo notturno dalla scalo di Milano.

“L’allarme” è scattato nella notte del 29 novembre; sul posto sono arrivate oltre cento persone, per fare la propria parte come accadrebbe nel caso di una vera emergenza. Oltre al sistema Areu-118 con i mezzi di soccorso, sono stati mobilitati i vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri e Finanza, gli addetti dell’Agenzia delle Dogane, ma anche personale di Enac, Enav e del gestore aeroportuale.

Lo scenario prevedeva una “runaway excursion”, un’uscita di pista in fase di decollo da parte di un aereo cargo con quattro persone a bordo.

Tra le curiosità, l’impiego dell’Iveco Magirus Superdragon X8, il gigantesco mezzo aeroportuale dei vigili del fuoco, un gigante da 50 tonnellate e oltre mille cavalli di potenza, capace di “sparare” 10mila litri d’acqua al minuto.

Le esercitazioni a Malpensa sono frequenti, nel 2017 e 2018 si era arrivati a uno scenario con oltre 300 persone mobilitate, mentre ad esempio anche nel 2022 erano stati coinvolti un centinaio di operatori.

Nel tempo sono stati diversi gli scenari simulati, dall’incidente aereo all’incendio in piazzale, all’assalto di un gruppo di terroristi nel 2015. Quest’anno come detto ci si è concentrati sul cargo, settore in cui Malpensa ha il primato italiano (con notevoli picchi proprio in questo periodo, sotto Natale, con l’e-commerce).