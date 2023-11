“Giochiamo Insieme”, a Malnate una giornata di inclusione per scoprire il baseball per ciechi

L’evento è stato organizzato In occasione dalla Giornata Internazionale delle persone con disabilità. Appuntamento sabato 2 dicembre dalle 10.15 con un programma fitto di iniziative

In occasione dalla Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) al campo da baseball di Malnate “Gurian Field” ci sarà un appuntamento speciale per immergersi nel mondo del baseball per ciechi e ipovedenti.

L’appuntamento è per sabato 2 dicembre e la giornata è sarà “Giochiamo Insieme”. A organizzare l’evento sono stati i bambini del Consiglio dei Bambini, i Patrini Malnate, i Vikings Baseball Softball e l’Associazione Genitori.

Dalle 10.30 alle 12.30 il “Gurian Field” sarà anche punto di raccolta per i pacchi solidali natalizi.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA :

Dalle 10.30 alle 12.30 raccolta pacchi solidali

10.15 accoglienza e discorso autorità

10.30 – 11.00 introduzione al baseball & softball e Bxc

11.00 – 12:45 giochiamo insieme + laboratori

12.45 – 14.15 pranzo insieme (aperto punto ristoro)

14.30 – 16.00 demo partita mista

Dalle 14.00 alle 16.30 cioccolata e vin brûlé

In caso di pioggia l’evento verrà annullato.