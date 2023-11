I Mandolinisti Bustesi festeggiano Santa Cecilia con un concerto

Come ogni anno, in prossimità della festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, la storica orchestra dei Mandolinisti Bustesi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, offre alla città di Busto Arsizio il proprio concerto.

Anche quest’anno l’appuntamento si rinnova all’interno della rassegna “Incontri chitarristici e mandolinistici bustesi” sabato 18 novembre alle ore 21:00 presso la Sala Pro Busto in via Cesare Battisti, 12.

Il programma che verrà proposto dall’orchestra diretta dai maestri Anh Tuan Auriemma e Giacomo Giabelli afferma il grande valore storico e artistico della tradizione mandolinistica italiana e internazionale che prosegue nell’opera dei nostri moderni compositori.

Una serata di grande interesse artistico: i Mandolinisti Bustesi auspicano un’ampia partecipazione per condividere con il pubblico una storia che giunge quest’anno ai 118 anni di vita.

La partecipazione al concerto è gratuita ma è consigliata la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti, sul sito www.mandolinistibustesi.it oppure telefonando al numero 0331 620598 del negozio Amadeus Musica.