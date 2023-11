Il flamenco scalda le serate di Casciago e Borgo Ticino

Due concerti straordinari con l’Associazione Più che suono: Carlos Piñana (chitarra) e Miguel Ángel Orengo (percussioni) porteranno dalla Spagna le languide atmosfere del flamenco.

Appuntamento sabato 18 novembre alle 21 presso la Villa Castelbarco di Casciago e domenica 19 novembre alle 17.30 presso l’Antica Casa Balsari di Borgo Ticino (NO).

Entrambi gli appuntamenti sono ad INGRESSO LIBERO. La prenotazione è obbligatoria per il concerto del 19, è invece consigliata ma non obbligatoria per quello del 18 (328.6628605 – info@piuchesuono.it).