Il “Giardinetto di Babbo Natale”, giochi e stand a Verghera di Samarate

Sabato e domenica i giardinetti di via Indipendenza a Verghera di Samarate si trasformano nel “Giardinetto di Babbo Natale”, una iniziativa del Corpo Musicale La Filarmonica di Verghera e della cooperativa La Nazionale. Una bella iniziativa per tutti, grandi e bambini.

È anche un weekend a scopo solidale: la manifestazione è infatti finalizzata alla raccolta fondi per l’associazione Lontanimanonsoli Odv

Il programma:

ore 9.00 Inaugurazione dei Giardinetti di Babbo Natale e apertura dell’Ufficio Postale

ore 9.30 Libri a colazione con Babbo Natale letture per bambini da O a 6 anni

dalle 11.00 Apertura stand gastronomico fino alla sera dalle 14.00 Giro sul Pony per tutti i bambini ore 15.00 La Filarmonica di Verghera in concerto ore 16.00 Merenda con Babbo Natale ore 18.00 Rock di Natale e Aperitivo

ore 10.00 Apertura dei Giardinetti di Babbo Natale ore 10.30 Filarmonica di Samarate in concerto dalle 11.00 Apertura stand gastronomico fino alla sera dalle 14.00 Giro sul Pony per tutti i bambini ore 15.30 Esibizione Piccolo Coro Batticuore ore 16.30 Merenda con Babbo Natale ore 17.00 Letture a cura degli Amici della Biblioteca ore 18.00 Kabubi gruppo folk e rock

per tutta la manifestazione esposizione dei prodotti dei commercianti, stand delle associazioni e laboratori per bambini

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO