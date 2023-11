In Svizzera si parla del rincaro della vignetta autostradale, che potrebbe passare da 40 a ben 100 franchi. Un aumento che non arriva dal nulla, ma è frutto di una discussione già aperta da dieci anni.

Dal 1995 il costo della vignetta (il contrassegno con valore annuale richiesto per percorrere la rete autostradale svizzera) è fermo a 40 franchi, ma ora, al fine di migliorare le condizioni di viabilità si vorrebbero adottare una serie di provvedimenti, tra cui l’aumento del costo della vignetta. Si passerebbe dunque così a 100 franchi, con un aumento 60.

Già nel 2013 era stata fatti avanti questa proposta di aumento da parte del Consiglio federale e dal Parlamento, ma la popolazione svizzera aveva espresso il proprio disappunto attraverso il 60 per cento dei voti contrari al referendum in merito. Ora, dieci anni dopo, torna ad essere argomento centrale di discussione del Consiglio federale, che vorrebbe adottare una serie di provvedimenti al fine di raccogliere più fondi per i progetti stradali.

Ma perché aumentare di così tanto il costo della vignetta?

Secondo l’UDSC (Ufficio Federale delle Dogane e della Sicurezza delle Frontiere) l’anno scorso sono stati venduti circa 10,5 milioni di bolli e le entrare sono state di oltre 420 milioni di franchi. Se si aumentasse il costo di 60 franchi per ogni vignetta, arrivando così a 100, si riuscirebbero ad ottenere entrate di oltre un miliardo. Questi ricavi verrebbero poi utilizzati dal Governo per migliorare la manutenzione di 400 km di strade nazionali e migliorare il flusso stradale tra le Alpi, affrontando anche il problema del traffico congestionato come spesso accade al Gottardo.

Molto probabilmente già in questa primavera il Parlamento potrebbe discutere di questo tema.

Si pagherà la vignetta anche sui passi alpini?

Quali sono gli altri provvedimenti? Il consigliere nazionale Alex Farinelli, oltre all’aumento del costo del contrassegno, ha chiesto al Governo di assoggettare al pagamento della vignetta anche il transito sulla viabilità ordinaria sui passi alpini, sempre allo scopo di ridurre il traffico di attraversamento. In linea generale secondo il consigliere l’aumento del costo della vignetta rappresenterebbe comunque una alternativa all’introduzione di un pedaggio per il passaggio attraverso le Alpi (ipotesi allo studio in Svizzera).