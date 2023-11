La festa dell’albero a Uboldo è al Giardino Botanico

Giovedì 16 novembre, il Giardino botanico di Uboldo è stato teatro della ventunesima edizione della Festa dell’Albero, evento ecologico preceduto il 9 novembre da una serie di interventi nelle classi prime medie del plesso Manzoni, curati da Gianni Riva e fortemente voluti dai professori con l’autorizzazione della Direzione didattica. L’idea di presentare e approfondire i valori della manifestazione in aula ha riscosso grande successo, tanto che la partecipazione degli studenti è stata particolarmente calorosa e sentita.

Durante la piantagione del 16 novembre, il Sindaco Luigi Clerici e l’Assessore Carlo Copreni hanno sottolineato la bellezza del luogo, i lavori in corso in tutto il parco e il valore ecologico dell’iniziativa. Mario Martina di Eco 90 e Valter Zaffaroni degli Amici del Bosco hanno ribadito l’importanza dell’impegno per la salvezza del pianeta, minacciato dall’inquinamento e dal riscaldamento globale, e hanno invitato a partecipare alle loro iniziative.

Alcune delle specie piantate sostituiscono quelle morte per la siccità all’inizio della stagione, altre, particolarmente rare, arricchiscono la varietà e l’interesse del Giardino botanico, contribuendo alla biodiversità locale. Un momento particolarmente toccante è stato l’intervento pomeridiano dei bambini della Green School Asilo Colombo Morandi. Arrivati con una medaglietta al collo raffigurante un alberello, hanno cantato la canzoncina “Io sono come un albero” e hanno rivolto alcune domande al “Primo nonno del paese”, il Sindaco Luigi, prima di aiutare nelle opere di piantagione.

La giornata, resa stupenda grazie all’impegno dei professori delle medie e delle educatrici dell’asilo, si è conclusa con la domanda se continuare anche per i prossimi anni, dopo 21 edizioni di questa festa. La risposta è stata unanimemente positiva, segno dell’importanza e del successo di questa iniziativa.