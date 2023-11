La Fly Dance Movement di Jerago Con Orago festeggia un anno di successi

Importante successo internazionale per la neonata Scuola di Danza, diretta artisticamente da Sara Palermo, in arte Ally, appartenente alla Fly Dance Movement di Jerago con Orago. In particolare si occupa di hip hop, popping e breaking. Queste tre discipline fanno parte della categoria “Street dance” della Fids (Federazione italiana di danza sportiva), riconosciuta dal Coni.

Quest’anno la scuola si è distinta per due convocazioni ai campionati internazionali, concludendo al meglio la stagione sportiva 2023.

Dopo il campionato italiano a luglio, svoltosi a Rimini Fiera, dove l’associazione si è tolta diverse soddisfazioni, alcuni giovani atleti hanno avuto la possibilità di partecipare a due competizioni a livello mondiale Ido (International dance organization): Paola Biccai, Giulia Del Bono, Ginevra Nolli, Daniele Pratelli ed Elena Turri.

Dal 25 ottobre al 28 ottobre gli atleti sono stati accompagnati da Ally a Kielce per l’Ido World Popping Championship dove sono riusciti a raggiungere diverse volte le semifinali. Da segnalare Elena Turri e Paola Biccai in decima posizione in Popping duo adults, mentre Ginevra Nolli in quattordicesima posizione in popping solo Junior 1.

Il secondo appuntamento è stato Laško in Slovenia con l’Ido Street dance show dal 13 al 16 novembre, dove Giulia Del Bono si è classificata al settimo posto in finale con il suo “Scarecrow” nella categoria Street dance show solo junior 2 female.

Daniele Pratelli si è laureato vice campione del mondo con “Barber House” nella categoria Street dance show solo junior 1 male.

Infine Federico Tarabbia, insegnante della scuola, convocato alla competizione, dopo il secondo posto dello scorso anno, quest’anno è diventato campione del mondo con il suo show “Be water my friend” nella categoria Street dance show solo adult.