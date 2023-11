L’addio a Mauro Cerutti, sindaco e padre

Con grande commozione il paese di Ferno ha dato l’ultimo saluto a Mauro Cerutti, sindaco per dieci anni, riferimento della comunità del grosso abitato a fianco delle piste di Malpensa.

Il versante pubblico della presenza di Cerutti è stato subito evocato, prima dell’apertura della messa, dalla sindaca Sarah Foti: «È stato per decenni al centro della scena politica di Ferno. Personalmente con Mauro ho condiviso cinque anni di lavoro e lo scorso mandato. È stato poi uno dei miei avversari, non di rado eravamo su posizioni anche molto diverse» ha riconosciuto in un omaggio non scontato, accompagnato da una citazione di John Donne («Ogni morte di uomo mi diminuisce perché partecipo dell’umanità»).

Ha rievocato l’immagine di un uomo «fino all’ultimo sui banchi del consiglio comunale», intento con serenità a far crescere la sua comunità, il suo «orto imperfetto», per citare il filosofo e politico Michel Eyquem de Montaigne.

«Il mio abbraccio più caloroso va a sua figlia Nadia» ha continuato Foti.

E alla figura di padre si è riferita anche l’omelia di don Gianbattista Inzoli, che ha voluto prima di tutto «ricordare un papà»: «Questo non significa sminuire il suo ruolo pubblico, che secondo la Chiesa è la forma più alta di carità. Ma siamo qui soprattutto per ricordare un uomo, un uomo che ha saputo mettere insieme un sogno, un sogno semplice, che un padre e una madre possiedono».

In chiesa tantissimi amici e persone che con lui hanno condiviso tanti anni di politica: la giunta fernese, tutti i sindaci dell’area di Malpensa con fascia tricolore, ex sindaci come Claudio Montagnoli di Arsago Seprio, tanti amministratori anche della vicina Lonate Pozzolo, il paese “gemello” di Ferno.