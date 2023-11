Niente punti per la Uyba che esce sconfitta da Firenze

Si interrompe sul taraflex di Palazzo Wanny a Firenze la striscia di vittorie della UYBA Volley Busto Arsizio che perde 3-0 (25-17, 25-22, 25-22), contro le padrone di casa de Il Bisonte di coach Parisi.

Le padrone di casa hanno meritatamente dominato l’incontro, mantenendo costantemente il controllo del punteggio e raramente trovandosi in difficoltà contro Lualdi e compagne. Nonostante un primo set deludente, le farfalle hanno cercato di invertire la tendenza nel secondo, raggiungendo persino un vantaggio di 14-11. Tuttavia, il Bisonte ha fatto un recupero deciso, guidato dalla coppia Alsmeier (16 punti, MVP) e Ishikawa (15).

Nel terzo set, Velasco ha tentato nuove soluzioni con Valkova in regia e Giuliani in posizione 4 (subentrata per una Carletti non al meglio), ma nonostante una brillante prestazione di Frosini (18 punti), la UYBA non è riuscita a pareggiare e prolungare la partita.

La partita

Primo set – Il Bisonte prende subito il comando con un vantaggio di 5-1 grazie ai servizi insidiosi di Graziani, costringendo Velasco a chiamare un time-out. Bracchi trova un cambio palla, mentre Frosini, a muro, tiene la UYBA a breve distanza (6-3). Alsmeier segna il 10-6 a favore delle toscane. Il Bisonte domina, mentre la UYBA commette molti errori (17-10), spingendo Velasco a sostituire Bracchi con Giuliani. Tre punti consecutivi di Frosini riportano in corsa le giocatrici di Busto Arsizio (18-14, con time-out chiamato da Parisi), ma alla fine le toscane dilagano con le protagoniste Kraiduba e Alsmeier. Il set si conclude con un attacco vincente di Ishikawa, con il punteggio di 25-17 a favore del Bisonte.

Secondo set – Il parziale inizia in modo più equilibrato (5-5, con un ace di Lualdi). Sartori segna due volte al centro (7-7), poi Stivrins trova il break del 9-7. Sartori, con un ace, pareggia nuovamente (9-9), ma Frosini e il muro di Boldini rispondono all’attacco delle locali. Frosini conquista anche l’ace del sorpasso (11-12), Carletti è costante dalla posizione 4 e Parisi chiama subito il time-out (11-13). Lualdi vince lo scontro a rete portando il punteggio a 11-14, ma il Bisonte prova il doppio cambio con Agrifoglio e Lazic e pareggia di nuovo (14-14). Si procede testa a testa (17-17) fino al 19-17 di Ishikawa, che porta Velasco a chiamare un time-out. Nel finale, Velasco inserisce Wang per rinforzare la seconda linea, ma il Bisonte difende bene e segna punti con Ishikawa e Kraiduba (23-18). Il muro di Frosini e l’ace di Sartori cercano di riaccendere la UYBA (23-21), ma è Ishikawa a chiudere il set con il punteggio di 25-22.

Terzo set – Le fiorentine prendono il controllo iniziale (5-2 con Ishikawa), ma Bracchi si mette in moto e Sartori riduce il divario a -2 (9-7). Con il punteggio di 10-7 grazie a Kraiduba, Velasco chiama il time-out e inserisce Giuliani per Carletti e Valkova per Boldini sull’11-7. Stivrins blocca il 12-7, mentre Giuliani e Bracchi cercano il recupero (13-10). Frosini riduce ulteriormente il gap a -2 (14-12). La UYBA concede ancora (16-12), Alsmeier continua a segnare (17-12), costringendo Velasco a fermare il gioco. Frosini prova nuovamente a riportare in partita la squadra (17-15 con tre punti consecutivi, seguiti da un attacco che porta il punteggio a 18-16), ma Graziani risponde con forza al centro segnando il 20-17. Wang contribuisce positivamente, favorisce il 21-18 di Frosini e firma anche l’ace del 21-19, mentre Giuliani attacca il mani-out per il 22-20. Bracchi risponde a Ishikawa (23-21), Firenze commette un errore regalando il 23-22, e Parisi ferma il gioco. Alsmeier chiude il set con il 24-22, mentre Graziani blocca il 25-22 conclusivo.