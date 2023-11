Nuovo chapter a Bruxelles per Liuc Alumni

Dopo l’apertura dei chapter esteri a Londra e New York, LiucAlumni, l’Associazione dei laureati della Liuc, inaugura il Chapter Benelux con sede a Bruxelles. Il primo incontro tra i laureati Liuc che vivono in Belgio, Olanda e Lussemburgo si svolgerà martedì 28 novembre 2023 alle ore 18.00.

Il chapter è ubicato presso Casa della Lombardia (sede della delegazione di Regione Lombardia a Bruxelles in Place du Champ de Mars, 1/3). Durante l’incontro interverranno: Nicole Rita Napoli (Chapter Leader Liuc Alumni Benelux), Federico Visconti (Rettore Liuc), Raffaele Cattaneo (Sottosegretario con delega Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia), Luigi Rondanini (Responsabile Student & Company Engagement Liuc).

In video-collegamento ci saranno Anna Gervasoni (Prorettore Liuc), Riccardo Comerio (Presidente Liuc), Richard Arsan (Amministratore Delegato Liuc), Luca Cremona (Presidente Liuc Alumni) e Manuela Cattaneo (Social Value & Fundraising Developer Liuc).

Un’occasione per scoprire le principali attività del nuovo chapter e mettere le basi per nuove collaborazioni. L’evento è aperto a tutti gli Alumni interessati, sia in presenza che in modalità ibrida. Dopo la presentazione, seguirà un aperitivo di networking.