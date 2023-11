Oltre cento all’ora in centro paese. Luganese intercettato con la pistola laser

La Polizia cantonale e la Polizia Città di Lugano nei giorni scorso a Barbengo, nel corso di un controllo della velocità con pistola laser, è stato intercettato da agenti della Polizia Città di Lugano un 57enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese che circolava in via Cadepiano a una velocità di 113 chilometri orari dove il limite è di 50. Sono quindi stati avviati i necessari accertamenti da parte della Polizia cantonale. L’uomo è stato denunciato al Ministero pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale. Inoltre, gli è stata ritirata la licenza di condurre e gli è stato sequestrato il veicolo. Si ricorda che la velocità elevata permane una delle maggiori cause di incidenti, con esiti anche gravi e/o letali. Si rinnova dunque l’invito ai conducenti a rispettare i limiti a tutela della propria incolumità e di quella degli altri utenti della strada.