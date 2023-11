Quali sono i problemi di un cancello a battente e come prendersene cura

Avere un cancello a battente nella nostra proprietà non solo ci trasmette sicurezza e ci assicura la privacy, ma è un vero e proprio elemento strutturale che può fare la differenza, donando maggiore stile ai nostri esterni.

È bene però ricordare che la sua manutenzione è indispensabile, poiché, come qualsiasi altro dispositivo, è soggetto a usura e malfunzionamenti improvvisi, tra cui il bisogno di dover sostituire e trovare le cerniere per cancelli in ferro. Vediamo tutti i casi e come comportarci.

Il cancello a battente non si muove

È uno dei problemi più diffusi: il cancello non si muove. E ora? Cosa fare in questi casi? Per il cancello a battente motorizzato, è d’obbligo un check al sensore del circuito di sicurezza.

A volte il problema è dipeso da un corto circuito, mentre in altri casi il sensore è totalmente bloccato: a questo punto, è importante rivolgersi a un tecnico specializzato.

Il cancello non si chiude

Immaginiamo di stare per andare al lavoro, di dover sbrigare le faccende quotidiane e poi all’improvviso il cancello non si chiude. Non possiamo lasciare scoperta la proprietà: quali sono i controlli da fare?

Sempre nel caso dei cancelli a battente automatici, dobbiamo prestare maggiore attenzione alla zona del braccio del cancello, così come delle cerniere. Si può in alternativa provare a spegnere l’alimentazione e vedere se il cancello si muove o meno.

Il cancello non scorre (e l’importanza della manutenzione)

Ci sono anche dei casi molto particolari, per esempio: il movimento del cancello dovrebbe sempre essere fluido. Nel caso in cui non lo fosse, potremmo dover procedere con la manutenzione.

Un conto è la presenza di ostacoli – pietre, ramoscelli – un altro è un cancello a battente che presenta un rallentamento consistente. Cosa fare? Programmare un pomeriggio di pulizie nella zona delle leve laterali.

Come scegliere le cerniere per il cancello?

Sostituire le cerniere del proprio cancello è possibile? Assolutamente sì. E c’è anche tanto da sapere a riguardo, poiché le cerniere non sono tutte uguali: in commercio troviamo diversi modelli in base al tipo di cancello.

Sono indispensabili poiché collegano il serramento alla recinzione o al muro. Per garantire la massima funzionalità del cancello, bisogna prendersi del tempo per scegliere bene.

Ma quali sono i fattori da prendere in considerazione? Per esempio, il materiale, il peso e la portata. In questo modo saremo certi di prendere la scelta migliore, operando in totale sicurezza.

Nel caso dei modelli a battente, sappiamo che le cerniere presentano un perno fisso, ma rimane importante ricordare un aspetto: tutte le cerniere, di qualsiasi materiale e per qualsiasi cancello, vanno assolutamente sottoposte a una costante manutenzione.

Molti dei problemi dei cancelli, infatti, sono inevitabilmente legati al tempo che passa, ma è indispensabile prendercene cura così da non pregiudicare proprio la stabilità.

Nel caso dei cancelli in ferro le cerniere vengono prodotte proprio con l’obiettivo di sostenere un peso piuttosto importante, dato dal prestigio del materiale.

In effetti, il ferro è tra i materiali migliori per il cancello della propria casa: è resistente, è duraturo e non teme le intemperie climatiche, poiché presenta un’elevata resistenza alle alte e basse temperature.