Simba, il leone fuggito a Ladispoli è tornato al Rony Roller Circus e sta bene

“Grazie a tutta la città di Ladispoli per la pazienza ed il supporto dato in queste ultime ore”. Con un commento sui social i responsabili del Circo Rony Roller, che fino al 19 novembre sarà nella città laziale, tirano un sospiro di sollievo per il rientro del leone Simba, scappato dal suo recinto nella serata di sabato 11 novembre.

Sui social network sono impazziti video e storie col leone a spasso per le strade di Ladispoli, con tanto di meme e post ironici, tra chi sosteneva il ritorno alla libertà dell’animale e chi ha giocato sulla fuga per scherzarci su.

Nel post del circo il video della Rai con l’intervista agli addestratori e ai responsabili del Rony Roller. Resta il “mistero” su come possa essere fuggito il leone: il lucchetto del suo recinto era rotto, le indagini sono in corso per capire chi possa essere stato