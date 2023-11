Targhe controllate a Malpensa, firmato il protocollo d’intesa tra Sea e Polizia

Più controlli per avere maggiore sicurezza intorno all’eroporto di Malpensa. Su iniziativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, nella mattinata del 7 novembre in Prefettura a Varese è stato sottoscritto il “Protocollo di Intesa per la gestione dei sistemi di lettura targhe nel sedime del Terminal 1 dello scalo internazionale di Malpensa”.

Il progetto, curato dall’Ufficio Polizia di Frontiera dello scalo di Malpensa in sinergia, per gli aspetti tecnici, con il gestore SEA e la Zona Telecomunicazioni Lombardia della Polizia di Stato, con il coordinamento della Prefettura di Varese, risponde alla necessità di predisporre idonei strumenti di prevenzione attraverso sistemi di videosorveglianza avanzati.

Le targhe dei veicoli in transito nelle vie di accesso alle strutture aeroportuali, acquisite mediante dispositivi di rilevamento automatico, verranno elaborate dal Sistema di Controllo Nazionale Targhe e Transiti (S.C.N.T.T.) al fine di rendere maggiormente incisiva l’attività di prevenzione e repressione dei reati.

«L’iniziativa – spiegano i promotori – rappresenta un valido esempio di “sicurezza partecipata” in cui gli Enti preposti (Polizia di Stato, Polizia Locale del Comune di Ferno e il gestore Sea Spa), attraverso il coordinamento della Prefettura di Varese, hanno saputo mettere a fattor comune le proprie competenze con l’obiettivo di fornire un decisivo apporto nell’ambito di una strategia condivisa in materia di sicurezza urbana».

Alla firma del protocollo hanno preso parte il Prefetto di Varese dott. Salvatore Pasquariello, il Direttore della II Zona Polizia di Frontiera per la Lombardia dott. Fabio Rizzo, l’Assessore Mattia Ludovico Piantanida in rappresentanza del Sindaco del Comune di Ferno e il Direttore Operativo del Gestore SEA spa Ing. Davide Pisoni.