Varese School Cup, esordio di lusso per il Don Milani di Tradate

Va alla squadra del Don Milani di Tradate il quarto girone di qualificazione della Varese School Cup, concentramento disputato sul parquet del Gasparotto Palace di Malnate.

Esordio con il botto per i biancoverdi tradatesi alla prima partecipazione al torneo interscolastico gestito da “Il basket siamo noi”: due partite e due vittorie, la prima in semifinale sull’ISIS Valceresio e la seconda e decisiva sulla Manfredini di Varese con un largo punteggio di 49-33.

Prima della finalissima si è disputata come di consueto la gara per il terzo e quarto posto con il successo andato al Pantani di Busto Arsizio ai danni dell’ISIS Valceresio con il risultato di 56-30. Pantani che aveva perso di soli due punti la semifinale con la Manfredini in uno dei match più equilibrati del torneo fino a qui.

Quella di Malnate è stata un’altra mattinata all’insegna della palla a spicchi e dell’entusiasmo: dance crew preparatissime e in grado di regalare grandi emozioni; tifosi scatenati che hanno riempito gli spalti di un palazzetto da oltre 500 posti; gruppi comunicazioni capaci di far vivere le emozioni del campo anche a tutti coloro i quali non hanno potuto esserci.

Tra le altre attività, come sempre, all’intervallo dei primi match la sfida del Three Points Contest. Anche in questo caso festa per il Don Milani grazie alle prodezze di Barbiera, vincitore con 7 triple a bersaglio su 15. Prossimo appuntamento – ultimo della fase a gironi – fissato per lunedì 4 dicembre a Gallarate.

I RISULTATI

ISIS Valceresio – Don Milani Tradate 17-47

Manfredini Varese – Pantani Busto Arsizio 31-29

Pantani Busto Arsizio – ISIS Valceresio 56-30

Don Milani Tradate – Manfredini 49-33