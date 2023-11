Varese School Cup, il primo acuto è del liceo Ferraris

I campioni in carica del Liceo Scientifico Ferraris iniziano con il piede giusto la seconda edizione della Varese School Cup, il torneo per istituti superiori organizzato da “Il basket siamo noi” decollato mercoledì 22 novembre dal Centro Campus di via Pirandello.

Galleria fotografica Varese School Cup: la prima giornata 4 di 12

Spalti gremiti e tifo super corretto e caldissimo ad esaltare i giocatori e le giocatrici in campo mentre tra un time out e l’altro si sono esibite le dance crew create dai vari istituti coinvolti nel torneo.

Il Ferraris, orfano di Weilun Zhao (in campo a Tbilisi con la Pallacanestro Varese in Fiba Europe Cup) si è imposto nel match inaugurale sul Frattini con il punteggio di 52-33. Molto equilibrato invece l’incontro tra l’Einaudi, all’esordio nel torneo, e Maria Ausiliatrice: a spuntarla i primi grazie a un break arrivato nel finale che ha permesso ai giallo-azzurri di chiudere 46-39.

Nel terzo-quarto posto del raggruppamento altra sfida equilibrata per quasi mezza partita: poi il match va in direzione di Maria Ausiliatrice che chiude sul 50-34 ai danni del Frattini. Ultimo atto a senso unico: Einaudi un po’ scarico di energie, Ferraris sempre al comando delle operazioni e largo 64-22 che chiude il primo concentramento.

Durante gli intervalli dei primi match si sono disputate anche le eliminatorie del Three Point Contest: vittoria di Canavesi (Liceo Ferraris) con un eccellente 10 su 15 da oltre l’arco. Da segnalare anche il sentitissimo minuto di silenzio dedicato a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittima di violenze e femminicidio.

I RISULTATI

Ferraris-Frattini 52-33

Einaudi-Maria Ausiliatrice 46-39

Frattini-Maria Ausiliatrice 34-50

Ferraris-Einaudi 64-22

Giovedì sempre al Campus di Varese dalle 8:30 si sfideranno altri quattro Istituti: Daverio Casula, Newton, Manzoni e Scuola Europea.