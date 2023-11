Varese School Cup, il Daverio-Casula vince il secondo girone

La formazione dell’ITET Daverio Casula si aggiudica il secondo concentramento della Varese School Cup giocato nuovamente al Centro Campus dove nella prima giornata era stato il Liceo Scientifico Ferraris a conquistare il successo.

Galleria fotografica Varese School Cup: la seconda giornata 4 di 9

Nella finale di questo turno il Daverio-Casula ha battuto in finale i ragazzi della Scuola Europea in un match deciso per una manciata di punti, 49-45. Terzo posto invece per il Liceo Manzoni che ha sopravanzato nella finalina il team dell’ISIS Newton. Consueto contorno spettacolare grazie alle tifoserie e le dance crew che affiancano i quintetti scesi sul parquet.

Nel primo match di giornata i vice-campioni del Daverio Casula partono forte e staccano subito nel punteggio l’ISIS Newton. Dopo l’intervallo i bianco-azzurri del Newton provano a scuotersi, ma la differenza di centimetri e chili è tanta e l’ITET vince 53-27 confermandosi una delle formazioni più interessanti del lotto.

Scuola Europea e Liceo Manzoni in campo nella seconda partita, scintillante fin da subito: spettacolo sugli spalti a suon di cori e in campo con canestri a ripetizione. Il pubblico del Manzoni guida la propria squadra, ma un finale perfetto dal punto di vista offensivo permette alla Scuola Europa di chiudere i conti sul 67-63.

Si torna quindi in campo per le due finali: il terzo posto è per il il Manzoni dopo una partita tiratissima contro l’ISIS Newton. Nel finale l’allungo decisivo sino al 41-30 per i liceali. La finalissima tra Daverio Casula e Scuola Europea è molto equilibrata per un tempo (22-23 all’intervallo); nella ripresa i ragazzi allenati da coach Tapparo (lo scorso anno protagonista in campo), cercano l’allungo, ma la Scuola Europea resiste e manda il match ad un appassionante testa a testa. A spuntarla sono però i ragazzi del Daverio Casula, che assieme a Dance Crew e tifosi festeggiano la vittoria del concentramento 49-45.

Anche in questa tappa si è disputata la gara del tiro da tre punti valida come eliminatoria in vista delle fasi finali e a trionfare in questo caso è un figlio d’arte, Thiago Scola, con 8 triple a bersaglio. Settimana prossima altri due concentramenti, a Gavirate e Malnate.

I RISULTATI

ITET Daverio Casula-ISIS Newton 53-27

Scuola Europea-Liceo Manzoni 67-63

Liceo Manzoni-ISIS Newton 41-30

ITET Daverio Casula-Scuola Europea 49-45