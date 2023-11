Venerdì c’è lo sciopero di vari servizi, con qualche incertezza

Venerdì 17 novembre è in programma lo sciopero generale di tutti i settori pubblici promosso dalla Cgil e dalla Uil, per contestare la manovra economica del governo, che viene considerata punitiva per redditi bassi e lavoratori dipendenti, anche per l’impatto sulla sanità pubblica.

Sarà limitato a sole 4 ore, invece, lo sciopero dei trasporti, mentre quello del settore aereo è stato cancellato.

Mercoledì pomeriggio i segretari di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri hanno comunicato che accettano la precettazione dello sciopero del trasporto che è stata imposta dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, riducendo l’astensione a sole 4 ore (9-13).

Gli altri scioperi rimangono, toccheranno quindi anche servizi di immediato impatto come la scuola o la raccolta rifiuti.

Lo sciopero nel privato invece riguarda solo il Centro (lo sciopero nel privato al Nord è per venerdì 24).

Ci sono alcuni margini di incertezza, perché l’intervento di Salvini è arrivato quasi alla vigilia. Ad esempio per il trasporto pubblico locale alcuni gestori sono ancora in attesa di informazioni e aggiornamento, come confermato a Varesenews.

Sciopero treni 17 novembre 2023

Trenitalia e Italo saranno interessate dalle ore 9:00 alle 13:00. I servizi garantiti Trenitalia sono indicati qui, quello di Italo qui.

Attenzione: Trenord, come società che fa girare i treni non è interessata dallo sciopero. I treni però potrebbero subire limitazioni anche in Lombardia perché lo sciopero riguarda invece FerrovieNord Spa e Gruppo FS Italiane, che gestiscono le reti ferroviarie.

Arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00 Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona.

Nel caso di cancellazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie per i soli collegamenti aeroportuali: tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); solo sulla tratta tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.

Sciopero mezzi pubblici: cosa succede a Milano, Torino e altre città

C’è anche lo sciopero di bus, metropolitane, tram. Che però – attenzione – ha modalità diverse nelle diverse città, anche per effetto della riduzione a quattro ore decisa mercoledì dal governo.

Informazione più importante: lo sciopero non riguarda Atm Milano.

Lo sciopero invece toccherà altre città come Torino e Roma, sempre per sole quattro ore (ma attenzione: non sempre al mattino, ad esempio a Firenze sui bus è al pomeriggio, mentre la tranvia si ferma al mattino).

C’è comunque una certa confusione e un po’ di ritardo di comunicazione: molti siti delle aziende di trasporto riportano ancora le indicazioni sugli orari che erano previsti prima della precettazione di Salvini. Anche le aziende locali sono in attesa di comunicazioni dai sindacati.

Stie (extraurbano Alto Milanese e servizio urbano Busto) ha aggiornato con i nuovi orari, qui le modalità. Per quanto riguarda invece dalle Autolinee Varesine interesserà esclusivamente la fascia 9.00-12.15 sulle linee urbane di Varese città e la fascia 9.00-12.00 sulle linee extraurbane gestite da Autolinee Varesine e Castano. Anche le biglietterie aziendali potrebbero essere chiuse.

Altri gestori mantengono online le informazioni pubblicate prima della precettazione, ma almeno in alcuni casi attendono info per aggiornare.

Sciopero igiene ambientale

Lo sciopero generale tocca anche l’igiene ambientale, possibili disagi sono comunicati dalle società di Varese e Busto. Anche Coinger comunica possibili disagi.

Non ci sono segnalazioni per altri gestori, ad esempio Aemme Linea Ambiente e Convenzione Sesto.

Sciopero trasporto aereo 17 novembre 2023

Lo sciopero del trasporto aereo è stato ritirato, anche perché il settore ha visto molti scioperi anche di recente.

C’è comunque già in programma un altro sciopero dichiarato solo dal sindacato di base Cub Trasporti, per il 24 novembre, per 24 ore. La Cub Trasporti ha anche duramente contestato la scelta della Cgil e della Uil per la scelta sul settore aereo.

Sciopero sanità

Venerdì 17 novembre ci saranno anche disagi nei servizi negli ospedali, per lo sciopero che coinvolge anche il Nursind degli infermieri, oltre a Cgil e Uil.

Ulteriori scioperi sono già programmati per il 5 e 18 dicembre, dichiarati da diverse sigle del personale medico.

Gli altri scioperi

Lo sciopero di 8 ore o interno turno di lavoro riguarda il pubblico impiego, la sanità, la scuola, l’università e ricerca, le poste e i servizi postali. Insieme a questi settori, possibili disagi anche nelle attività di servizio collegate come ad esempio le mense.