Vittoria e semifinale di Coppa Italia di Eccellenza per la Caronnese

Va verso la conclusione la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza, che mercoledì 15 novembre ha visto andare in campo tre delle quattro sfide valide per i quarti di finale. Accedono tra le migliori quarte l’Ardor Lazzate di mister Ferdinando Fedele, che supera 1-0 la Nuova Sondrio, il Ciliverghe che batte 2-0 il Pavia, e la Caronnese che espugna 1-0 il campo della Offanenghese. In programma mercoledì 22 novembre la sfida tra Solbiatese e Sestese.

Nella serata di Offanengo, provincia di Cremona a un passo da Crema, la Caronnese ottiene un vittoria combattuta ma molto importante e che conferma il buon momento di forma della squadra di mister Roberto Gatti. Decide la sfida la rete nella ripresa di Kovalonoks, servito da Zibert, dopo una palla recuperata da un eccellente Enzo Jordan Mathieu, altro giocatore arrivato a Caronno Pertusella solo qualche settimana fa.

La semifinale – ancora da sorteggiare gli incroci – si giocheranno in gara di andata e ritorno, rispettivamente il 6 e il 20 dicembre. Finale che invece è in programma il 7 gennaio 2024.