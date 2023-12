A Castiglione Olona la storia del quarto dei Re Magi che portava in dono storie bellissime

Sabato 23 dicembre alle 16 in Biblioteca, l’attore Giovanni Ardemagni metterà in scena la rappresentazione teatrale “I tre Re magi… erano in quattro” da lui stesso scritta ed interpretata. Ingresso libero

Tra le tante iniziative proposte dal Comune di Castiglione Olona in occasione del Natale, sabato 23 dicembre alle 16 alla Biblioteca Civica Battaini (in via Marconi, nel complesso del castello di Monteruzzo) l’attore Giovanni Ardemagni metterà in scena la rappresentazione teatrale “I tre Re magi… erano in quattro” da lui stesso scritta ed interpretata.

Lo spettacolo, adatto per bambini dai 3 ai 10 anni, racconta la storia del quarto dei re Magi

“Nessuno lo sa ma i tre Re Magi erano in quattro – racconta Giovanni Ardemagni – Il quarto Magio o Mago o chissà come si scrive, non portava doni materiali, ma raccontava storie bellissime, solo che nel presepe nessuno lo ha mai visto, perché Gaetano, cosi si chiama il quarto Magio, è ancora tra di noi alla ricerca del suo cammello. Comunque se volete sapere come nasce la tradizione dell’albero di Natale, o la storia della stella cometa, o volete sapere chi è veramente la Befana, non vi resta che chiedere a Gaetano».

Ad ingresso libero, l’evento è organizzato e promosso dall’assessorato alla Cultura e marketing territoriale del Comune di Castiglione Olona.