A8 Milano-Varese, chiusure notturne allacciamento A9 e Origgio ovest

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Fiera Milano, verso Milano. In alternativa, chi proviene da Varese, dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A9 verso Chiasso, dove potrà uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP233 della Varesina verso Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Legnano;

-dalle 20:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 dicembre, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-per chi proviene da Como, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese.

In alternativa, chi proviene da Como, dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Legnano e percorrere la SS33 del Sempione verso Milano.